La Fundació Juan Ayuso-Andbank neix per promoure el ciclisme juvenil

ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA), 22 febr. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Juan Ayuso-Andbank ha sorgit a Andorra per promoure el ciclisme juvenil, especialment entre els joves amb menys recursos, concebent l'esport com un "element essencial del seu desenvolupament personal".

La fundació, que comença l'activitat aquest mes de març, concedirà beques i ajuts directes des de 200 fins a 1.000 euros aproximadament a joves en edat escolar amb pocs recursos que vulguin practicar aquest esport, informa Andbank en un comunicat.

És una iniciativa liderada pel corredor professional Juan Ayuso, de l'equip UAE Team Emirates: ha explicat que el ciclisme requereix disciplina i esforç, la qual cosa implica comprometre's amb un mateix, i que això ajuda el jove "a augmentar la seva autoestima, a superar fases de la vida complexes i a relacionar-se de manera sana amb el seu entorn".

La Fundació es basarà en tres pilars: crear l'Ayuso Team UAE Júnior, amb joves corredors per a competicions; concedir beques i ajuts; i col·laborar amb iniciatives socials relacionades amb la mobilitat a països o zones en vies de desenvolupament (zones d'Àfrica), per exemple enviant bicicletes que facin servir els joves però que també generin llocs de treball com els de mecànics de bicicleta.

La directora general adjunta de negoci d'Andbank, Marta Bravo, ha destacat que defensen "valors com l'esforç, el treball en equip o la perseverança" i transmetre'ls als joves, i ha recordat que el banc també dona suport al ciclisme amb La Purito Andorra, Andona i el desenvolupament de la cursa de corredors.