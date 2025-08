Forces Eléctriques d'Andorra va reduir en 2024 un 20,4% la petjada de carboni respecte a 2023

La producció nacional cobreix el 24% de la demanda elèctrica del país

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El grup Forces Eléctriques d'Andorra (FEDA), la companyia elèctrica nacional, va reduir un 20,4% de la petjada de carboni en 2024 respecte a 2023.

En un comunicat aquest dilluns, la FEDA ha explicat que ha fet pública la Memòria de Sostenibilitat del 2024, un document que reflecteix el compromís amb un model energètic "responsable i transparent" i que dona comptes de les actuacions executades al llarg de l'exercici.

La companyia ha destacat que la reducció de la petjada de carboni reafirma els esforços que estan fent per aconseguir la neutralitat de carboni, fixada per 2030.

Han remarcat que els 20 punts de reducció suposen un "salt important" respecte a la rebaixa que ja es va aconseguir en 2023, i consoliden la tendència dels últims exercicis.

En valors absoluts significa que es van emetre 67.195,8 tones de CO2 equivalents, en lloc de les 84.428,72 tones de CO2 equivalents de l'any anterior.

Una part important de la reducció de les emissions s'ha produït en les indirectes, principalment generades per la importació d'electricitat, per la qual cosa es ressalta com a "fet important" l'increment de compra d'electricitat d'origen renovable, així com l'increment de la producció nacional, que ha cobert el 24% de la demanda total del país.

GASOS D'EFECTE HIVERNACLE

Altre indicador que s'extreu del càlcul de la petjada de carboni són les emissions de gasos d'efecte hivernacle per kWh subministrat, que s'ha reduït un 39%, situant-se en 51,31 gCO2 eq/kWh.

La memòria també recull el treball fet en àmbits com la mobilitat sostenible, l'estalvi energètic i la igualtat d'oportunitats o el foment de la conciliació, així com les diferents accions del pla d'igualtat per reduir la bretxa salarial, que actualment és d'un 14%.