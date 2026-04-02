Forces Elèctriques d'Andorra tanca 2025 amb un benefici de 25,4 milions

La companyia pública es reforça per afrontar els reptes de la transició energètica
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 2 (EUROPA PRESS)
La companyia pública Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) ha tancat l'any 2025 amb un benefici de 25,4 milions d'euros, segons ha informat la companyia en un comunicat aquest dijous.
El resultat és una mica inferior als més de 28 milions que va aconseguir en 2024 i que van suposar un rècord, i des de la companyia s'assenyala que les dades positives es deuen a un preu de l'energia "moderat".
Una de les fites rellevants de l'exercici és l'increment patrimonial --que ha estat del 7,4% per l'aplicació de reserves del 2024 i la diferència de resultat-- i, a més, FEDA ha afrontat una ampliació de capital de FEDA Ecoterm per consolidar la seva filial.
En aquest sentit, la companyia ha remarcat que la seva situació continua enfortint-se, consolidant "plenament" la recuperació després de la crisi energètica i de la pandèmia de Covid-19.
Així, FEDA ha assegurat que compta amb "múscul suficient" per afrontar reptes de futur directament orientats a la transició energètica, com és el quart grup de la central hidroelèctrica de l'Hospitalet-près- l'Andorre o el parc eòlic del bec de Maià.
També ha assenyalat que els nombres verds s'han registrat en les tres filials del grup (FEDA Ecoterm, FEDA Solucions i CTRASA), que han tancat l'exercici amb "bons resultats.
RESULTATS DE LES FILIALS
En el cas de FEDA Ecotrem, ha aconseguit un "lleuger increment" dels beneficis respecte a 2024, arribant a 802.375 euros, i ha xifrat en 7,39 milions les inversions, completant gairebé la totalitat de les pressupostades.
De la mateixa manera, 2025 ha estat un any "molt important" per a la filial encarregada d'aportar solucions a la transició en sistemes de calefacció convencionals a models més sostenibles amb la unió de les xarxes de calor d'Andorra la Vella i Escaldis-Engordany com una de les fites més destacades.
La filial encarregada de les solucions de mobilitat sostenible, FEDA Solucions, ha aconseguit un benefici de 158.533 euros, consolidant el creixement de la companyia que ja es va apuntar en 2024.
Finalment, el Centre de Tractament de Residus (CTRASA) ha tancat el primer exercici amb beneficis des de la seva integració al grup FEDA, aconseguint un superàvit comptable de 220.820 euros.