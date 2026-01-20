Un fons d'inversió lliure gestionat per Andbank és el més rendible del 2025 a Espanya

Telescope Biotech Fund registra un retorn net del 52,5% des del seu llançament
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)
El fons Telescope Biotech Fund, gestionat per Andbank Wealth Management i assessorat per Ysios Capital, ha tancat el 2025 com el fons d'inversió lliure més rendible de l'any a Espanya, ha informat el banc andorrà en un comunicat aquest dimarts.
Segons dades d'Inverco, Telescope Biotech Fund ha registrat una rendibilitat neta del +52,5% en la Classe Or, des del seu llançament el febrer del 2025, invertint principalment en companyies que cotitzen en el Nasdq i el NYSE, seleccionant "empreses amb bases científiques sòlides i equips directius de primer nivell".
Aquest enfocament ha permès al vehicle d'inversió desmarcar-se dels seus índex de referència: la rendibilitat neta del fons el 2025 denominada en dòlars va ser del 73,1%, mentre que l'índex sectorial de referència XBI (SPDR S&P Biotech ETF) va avançar un 35,4%, el Nasdq un +20,4% i el S&P 500 un +16,4%.
L'entitat remarca que les dades demostren que l'especialització, la gestió activa i el rigor en la selecció de companyies són clau en un mercat en què la dispersió de retorns és molt elevada.
L'èxit del fons el 2025 respon a la materialització de la tesi d'inversió plantejada des del seu llançament: el sector biotecnològic està atravessant l'inici d'un cicle expansiu, caracteritzat per avenços mèdics disruptius i una valoració atractiva de les companyies després de l'ajust dels anys anteriors.
"PUNT D'INFLEXIÓ" DEL SECTOR BIOTECNOLÒGIC
Segons Jordi Xiol, 'partner' a Ysios Capital i assessor principal de Telescope Biotech Fund, el 2025 marca un "punt d'inflexió estructural" en el sector biotecnològic, ja que la gran indústria farmacèutica afrontarà la pèrdua massiva de patents en els pròxims cinc anys i disposa de més de 600.000 milions de dòlars en caixa per a fusions i adquisicions per renovar la seva cartera de productes.
Ha argumentat que el moment transformador que viu la innovació mèdica sumat a una conjuntura financera favorable crea "un entorn únic" per a la inversió en el sector.
ALIANÇA AMB YSIOS CAPITAL
Telescope Biotech Fund va néixer de l'aliança entre Andbank i Ysios Capital, "el millor" inversor en biotecnologia d'Espanya amb 400 milions d'euros sota gestió i una trajectòria des del 2008.
El fons manté una cartera concentrada de 25 a 30 companyies, diversificada entre grans farmacèutiques, companyies validades comercialment i empreses en fase clínica amb un alt potencial de revaloració.