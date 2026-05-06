El fons Atalaya, d'Andbank, completa la venda de l'Hotel San Fermín de Benalmádena (Màlaga)

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS)
El fons Atalaya, gestionat per la companyia d'inversions Actyus d'Andbank, ha completat la seva primera desinversió després de tancar la venda de l'Hotel San Fermín, situat a Benalmádena (Màlaga), informa Actyus aquest dimecres en un comunicat.
L'actiu ha estat adquirit pel grup hoteler Dorobe, per una quantitat que no s'ha revelat, que amb la compra "avança en la seva estratègia d'expansió" hotelera a la comunitat autònoma.
El fons d'inversió ha explicat que la transacció suposa una fita rellevant per a Atalaya, ja que materialitza la primera rotació d'actius des del seu llançament i valida l'estratègia d'inversió i creació de valor definida des del seu origen el 2021.
"Des de la seva adquisició, l'actiu ha estat objecte d'una gestió activa orientada a la millora operativa i al reposicionament amb l'objectiu d'incrementar el seu atractiu i el seu valor a llarg termini", detalla la companyia d'inversions, que també explica que la venda s'ha produït després de completar el pla de negoci en l'actiu.
Fins avui, Atalaya ha fet inversions per més de 110 milions d'euros a quatre hotels vacacionals de categoria de 3 i 4 estrelles, amb el focus a la Costa del Sol, les Balears i les Canàries.