EDUARD COMELLAS - CREAND - Arxiu
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)
L'agència de qualificació Fitch ha millorat la perspectiva de Creand d''estable' a 'positiva' i ha mantingut la qualificació en 'BBB-'.
Fitch ha explicat en un comunicat aquest dijous que la millora de la perspectiva es deu a la previsió que l'entitat operarà amb ràtios de capital més grans.
A més a més, considera que els entorns a Andorra i Espanya ajudaran a mantenir la situació financera del banc, incloent-hi l'enfortiment del marc d'estabilitat financera d'Andorra.