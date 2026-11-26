ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)
Fitch Ratings ha confirmat la qualificació BBB d'Andbank amb perspectiva estable i destaca com a factors clave "la presència internacional de l'entitat, la seva escala de negoci, superior a la dels seus homòlegs andorrans, i una franquícia domèstica rellevant que s'ha reforçat els últims anys", informa l'entitat andorrana en un comunicat aquest dijous.
Fitch considera que aquestes fortaleses sustenten "una rendibilitat i una capitalització adequades, juntament amb un balanç estructuralment molt líquid", i subratlla que Andbank és el major banc d'Andorra gràcies a la seva activitat internacional de banca privada, especialment a Espanya, on compta amb una franquícia especialitzada i ben establerta.
L'agència indica que la diversificació internacional contribueix a la generació de resultats del Grup i destaca el perfil de risc prudent d'Andbank.
Per la seva orientació a la banca privada, el seu risc de crèdit es concentra en préstecs llombards i hipotecaris concedits a clients 'affluen' i, en matèria de solvència, l'agència destaca que el ràtio de capital CET1 va augmentar fins al 16,4% al tancament de 2025, enfront del 15,2% d'un any abans, i preveu que els ràtios de capital mantinguin una tendència a l'alça.
Andbank va tancar el 2025 amb un benefici de 50,6 milions d'euros, un 10% més que l'any anterior, i un volum de negoci de 66.150 milions d'euros, que suposa un increment del 26,3%.