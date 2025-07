La final de la Copa Catalunya entre l'Espanyol i el Girona es disputarà a les 19.00 hores

BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha comunicat aquest dijous un canvi d'horari en la final de la Copa Catalunya entre el RCD Espanyol i el Girona FC, que es disputarà com estava previst dimecres vinent 23 de juliol a l'Estadi Municipal de la Nova Creu Alta (Sabadell), però arrencarà a les 19.00 hores i no pas a les 20.30 hores com s'havia anunciat al principi.

Aquest canvi s'ha comunicat tant a l'Espanyol com al Girona, que seran els encarregats de tancar l'edició 2024-25 de la Copa Catalunya, trofeu que la temporada passada va aconseguir el FC Andorra contra el Girona (2-1).

Enguany, els de Míchel Sánchez van passar comptes amb l'Andorra en les semifinals (2-3) al Municipal d'Andorra, mentre que el conjunt de Manolo González va superar el FC Barcelona (5-0) en el partit disputat a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.