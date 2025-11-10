Una filial americana de MoraBanc, premi International Wealth Management Firm of the Year

El reconeixement forma part dels Premis Citywire
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)
La filial del Grup MoraBanc als Estats Units, Boreal Capital Management Miami, ha rebut el premi International Wealth Management Firm of the Year en l'última edició dels Citywire International Wealth Management Awards 2025.
Segons ha informat MoraBanc en un comunicat aquest dilluns, el premi suposa un reconeixement dels professionals de la firma i el seu esforç per implementar avenços tecnològics en la visió del mercat financer, amb l'objectiu de crear una proposta d'inversió diferenciada i amb valor afegit.
El CEO de Boreal Miami, Joaquín Francés, ha manifestat que el reconeixement reafirma la trajectòria de Boreal i el valor de l'assessoria independent, a més de provar com la tecnologia i l'accés a la informació han equilibrat el terreny de joc, cosa que permet a les firmes àgils "competir al mateix nivell que els grans actors".
El jurat dels premis destaca que Boreal Capital Management exemplifica "les millors pràctiques" en el servei d'atenció al client i en la construcció de carteres, establint un referent d'excel·lència en la gestió patrimonial internacional.
Igualment, destaca que es tracta del "màxim" reconeixement institucional dins els Premis Citywire i demostra el compromís de Boreal per anar més enllà en l'atenció als seus clients.
GRUP MORABANC
Boreal Capital Management forma part del grup MoraBanc, un grup financer familiar d'origen andorrà amb presència a Andorra, Espanya, els Estats Units i Suïssa que el 2024 va incrementar els seus recursos gestionats un 67%, fins als 18.000 milions d'euros i el seu benefici un 12%, fins als 57,7 milions.
El creixement de Boreal Miami ha contribuït a la internacionalització del grup que, per primera vegada el 2024, va tancar l'any amb més recursos sota gestió a les seves filials internacionals que a Andorra, amb l'adquisició de Tressis a Espanya com l'operació clau per a aquest creixement.