El festival andorrà Ull Nu obre la convocatòria per al concurs de curtmetratges

Per primera vegada es premiarà el millor muntatge i el millor guió



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 gen. (EUROPA PRESS) -

L'11a edició d'Ull Nu, el Festival Audiovisual d'Andorra que se celebrarà entre el 8 i el 12 de maig, ha obert aquest dimarts la convocatòria per al concurs de curtmetratges, al qual es pot presentar propostes fins al 24 de març.

Segons ha informat l'organització en un comunicat, una de les novetats d'aquest any és el premi de 1.000 euros al millor muntatge, dotat pel Govern d'Andorra, a més del premi al millor guió, dotat amb 1.000 euros pel Consell General (Parlament).

Amb la incorporació d'aquestes dues categories Ull Nu vol destacar dos aspectes més que defineix com "clau" per a la producció audiovisual, i al festival s'hi poden presentar joves de menys de 35 anys nascuts o residents a Andorra, Catalunya, Navarra, Aragó, País Basc, Occitània o Nova Aquitània.

L'11a edició estarà centrada en els curtmetratges i pretén "augmentar la participació" i atreure l'interès de professionals per crear un teixit sòlid de trobada d'especialistes en el sector, diu textualment.

Les creacions poden ser del gènere de la ficció, el documental, l'animació, el videoart o el videoclip, i les inscripcions es poden fer a través del web del festival o a través de les plataformes FilmFest Platform o Festhome.

Tots els guanyadors es donaran a conèixer en la cerimònia de clausura del festival, que serà a Andorra la Vella el diumenge 12 de maig.

PREMIS

A més dels dos premis que s'incorporen en aquesta edició, també s'inclou el premi al millor curtmetratge, dotat pel Govern andorrà amb 1.500 euros i el premi a la millor direcció, patrocinat pel Fòrum Nacional de la Joventut amb 1.000 euros.

A més a més, es lliura el premi a la millor fotografia, dotat per la Comissió Nacional Andorrana de la Unesco per un valor de 800 euros, el premi Jurat Carnet Jove Andorra al millor curtmetratge dotat amb 1.000 euros i el premi memòria històrica patrocinat per l'Arxiu Nacional d'Andorra amb 1.000 euros.

L'organització recorda que a més del jurat, el públic que assisteixi al festival podrà votar "les seves obres preferides in situ".

GUIÓ

Per segona vegada "i vist l'èxit de la passada edició", el Festival Ull Nu incorpora Ull Nu LAB, el laboratori de guions de curtmetratges, i la convocatòria per a les propostes que hi vulguin participar estarà oberta entre l'1 de febrer i l'1 d'abril del 2024.

Entre els candidats se seleccionaran 8 guions que seran els finalistes i podran participar en les sessions de treball per "millorar les versions presentades" amb tutors experts i professionals de la indústria audiovisual.

L'any passat els afortunats van aprendre amb la directora, guionista i muntadora Neus Ballús i el cineasta Chema García Ibarra, i un jurat professional elegirà els dos guanyadors amb un premi de 500 euros cadascun per "ajudar en la producció" del projecte treballat en el Lab.