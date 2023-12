Fernández (PP): "Hi ha una operació que pretén convertir Espanya en una república confederal"

BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que "hi ha una operació que pretén convertir Espanya en una república confederal", tot i que creu que això no passarà.

En una entrevista en el programa 'Converses de Cope Catalunya i Andorra', recollida aquest dissabte per Europa Press, ha avisat que "quan hi ha una operació tan agressiva, surten elements de l'extrema esquerra i de l'extrema dreta, uns intentant restar atribucions al rei i altres imposant atribucions que no són seves".

Ha assenyalat que Espanya es troba en un "procés espanyol" i ha analitzat que aquest acabarà com el català, amb decadència, desprestigi institucional, ruptura de la convivència i de la seguretat jurídica, en les seves paraules.

Sobre un possible avanç electoral a Catalunya, ha afirmat que el president de la Generalitat, Pere Aragonés, "farà el que li sembli, ja que en aquesta nova etapa té el socialista Salvador Illa com a majordom".

Respecte a la sequera a Catalunya, Fernández ha criticat que portar aigua en vaixells i el Pla Hidrològic Nacional el 2008 "era terrorisme ecològic i ara és imprescindible".