El FEI i AndBank mobilitzen 100 milions per a la sostenibilitat i la innovació de les pimes espanyoles

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)

El Fons Europeu d'Inversions (FEI) i Andbank --a través d'Actyus-- han signat un acord de garantia per mobilitzar 100 milions d'euros dels fons Next Generation per impulsar la sostenibilitat i la innovació de les pimes espanyoles, informa el banc en un comunicat aquest dimarts.

Fins a onze entitats financeres participen en el programa per mobilitzar un total de 2.500 milions d'euros, que tindrà "un impacte positiu en les pimes i midcaps" de tot Espanya.

Està previst que es financi més de 6.000 pimes i empreses de mitja capitalització per facilitar inversions en recerca, desenvolupament, innovació, eficiència energètica, economia social o digitalització.

A més d'AndBank, hi participen BBVA, CaixaBank, EBN Banco, Institut Català de Finances (ICF), Inveready, Kutxabank, MicroBank, Santander, Tresmares i Unicaja (a través de Seneca Direct Lending).

Actyus és la gestora de 'venture capital' i 'private equity' d'AndBank, que compta amb 45 milions d'euros per invertir en pimes d'alt potencial amb models de negoci contrastats.