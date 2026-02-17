FEDA invertirà 50 milions per construir l'ETR i ampliar la línia d'alta tensió amb Espanya

20 milions corresponen a l'ETR i 30 a la línia d'alta tensió
SANT JULIÀ DE LÒRIA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)
Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), la companyia nacional elèctrica del Principat, ha iniciat aquest dimarts les excavacions al terreny on se situarà la futura estació transformadora i repartidora (ETR) del riu Runer i l'ampliació de la línia d'alta tensió amb Espanya, en les quals invertirà 50 milions d'euros.
Així ho ha explicat la directora general de FEDA, Sílvia Calvó, durant la visita de l'inici dels treballs, en la qual ha detallat que 20 milions corresponen a la construcció de l'ETR i els 30 restants es destinaran a l'ampliació de la línia d'alta tensió amb Espanya, segons ha informat l'empresa en un comunicat.
Ha afegit que la nova infraestructura té dos objectius: ampliar la capacitat d'importació de cara a l'increment de la demanda previst per l'electrificació i mantenir la seguretat de subministrament en cas d'incident en qualsevol dels dos països veïns.
En la mateixa línia, el secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha assenyalat que és un "dia important" perquè es construeixen les bases per poder garantir el subministrament futur.
Per la seva banda, el director de noves infraestructures i operacions de FEDA, Jordi Travé, ha detallat que l'ETR rebrà l'electricitat a 220kv procedent de la nova línia d'alta tensió i la reduirà a 110kv per poder transportar-la per les línies del país.
Les obres d'excavació s'allargaran durant tot el 2026, mentre que l'edificació i instal·lació de la part industrial es preveu que conclogui i es posi en funcionament el 2029.