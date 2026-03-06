El FC Barcelona habilitarà cinc seus electorals per a les eleccions del 15 de març

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona habilitarà cinc seus electorals per a les eleccions a la presidència del club del pròxim 15 de març, amb l'objectiu de facilitar la participació dels socis amb dret a vot, que el podran exercir a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Andorra.
Un total de 114.504 socis i sòcies estan cridats a les urnes en aquests comicis, per als quals el club ha disposat cinc punts de votació repartits per les quatre demarcacions provincials catalanes i Andorra.
La principal seu electoral estarà situada a les instal·lacions de l'Spotify Camp Nou, a Barcelona, mentre que a Girona es votarà a la Casa de Cultura; a Tarragona, al Palau de la Diputació; a Lleida, a la Federació Catalana de Futbol, i a Andorra la Vella, al Centre de Congressos.
En total s'habilitaran 120 meses electorals, la majoria a Barcelona, amb 110 a l'Spotify Camp Nou. A més, hi haurà cinc meses a Girona, quatre a Tarragona, dues a Lleida i una a Andorra la Vella.
El cens electoral serà universal, per la qual cosa els socis podran votar a qualsevol d'aquestes seus amb independència del seu lloc de residència. Les urnes s'obriran a les 9.00 hores i es tancaran a les 21.00 hores, en una jornada a la qual el club ha animat la massa social a participar per decidir el futur de l'entitat.