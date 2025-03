La família Cierco proposa una amnistia com a solució al cas BPA

Els advocats defensen que és possible "en termes constitucionals"

Els advocats que representen la família Cierco --antics propietaris de Banca Privada d'Andorra (BPA)-- han presentat aquest dijous en una roda de premsa una proposta per tramitar una llei d'amnistia que permeti solucionar el cas BPA i aconseguir "la reconciliació social".

Els advocats Xavier Jordana, Sònia Ruiz i Irina Monroy, del despatx Xavier Jordana Advocats, han defensat que jurídicament "l'única sortida" al cas en un estat de dret és l'amnistia, una paraula que han argumentat que no vol dir un perdó, sinó l'oblit, en les seves paraules textuals.

Els lletrats han detallat que fa 6 mesos que treballen en la proposta i que l'han presentat davant institucions, entitats i tots els grups parlamentaris, els qui han mostrat "molt interès i atenció" per analitzar-ho si és possible.

En el cas del grup parlamentari de Demòcrates, del qual forma part el cap de govern, Xavier Espot, han dit que, després d'un "cop de porta" inicial, en una segona reunió més recent s'ha tingut una percepció bona.

IMPULSAR UNA PROPOSICIÓ DE LLEI

La idea seria que tots els grups parlamentaris impulsessin una proposició de llei que resolgués de manera quirúrgica, en paraules textuals dels advocats, una situació "enquistada" i que ha perjudicat el país.

Han fet referència a un dictamen del mes de març del 2024 de la Comissió de Venècia, que indica que en aquests casos ha d'existir un "diàleg constructiu" entre institucions, entre la majoria i l'oposició parlamentaria, i també s'ha de tenir en compte la població.

En aquest sentit, han plantejat la possibilitat de demanar un dictamen previ a la Comissió de Venècia abans de portar la proposta legislativa a tràmit parlamentari per garantir, com creuen els juristes, que l'amnistia no suposaria cap "perill" per a la credibilitat internacional d'Andorra.

APLICACIÓ

Els advocats han deixat clar que l'amnistia no podria ser aplicable per als clients que hagin pogut dur a terme practiques de blanqueig i "se'ls ha de jutjar sense remei", però sí que aplicaria per als treballadors, els directius i el consell d'administració del banc.

L'amnistia també beneficiaria funcionaris o responsables d'institucions que han estat objecte de querelles criminals per part de la família Cierco i que actualment s'estan instruint (unes 25 en total).

Segons han detallat, extingiria les responsabilitats civils que mútuament es reclamen la família Cierco i l'Agència de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) i permetria al Principat "mirar cap endavant i caminar sense aquesta injusta càrrega".