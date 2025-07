Una exposició uneix pintura i música a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols (Girona)

GIRONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols convida a "escoltar" la pintura en una exposició que uneix pintura i música amb una selecció de més de 40 obres de la Col·lecció Carmen Thyssen, amb peces de Josep Amat, Santiago Rusiñol, Eliseu Meifren, Ramon Martí i Alsina, i Modest Urgell.

En l'exposició 'Sons. Analogies musicals amb la Col·lecció Carmen Thyssen', que es podrà veure des de dissabte fins al 12 d'octubre, s'interpel·la el visitant a percebre ritmes, silencis, harmonies i pulsacions visuals en unes obres en què el color, la llum, les formes i les atmosferes es converteixen en possibles sons, ha informat el museu.

El recorregut de l'exposició es construeix com una partitura, organitzada per conceptes musicals que actuen com claus de lectura com ara la composició i el compàs, i cada àmbit convida a una experiència no només visual sinó també emocional.

En una proposta que estableix ponts entre el llenguatge visual i l'univers sonor, proposa una lectura transversal i subjectiva que trenca amb els criteris tradicionals d'ordenació cronològica o estilística i posa l'accent en la percepció.

L'exposició, comissariada per Pilar Giró, s'amplia amb un recorregut sonor original, format per peces musicals creades per a la mostra per Kic Barroc, Lluís Cartes, Lluís Casahuga i Laura García Olalla.

Com a novetat respecte a l'exposició que es va poder veure al Museu Carmen Thyssen Andorra, la de Sant Feliu incorpora un espai dedicat al compositor Juli Garreta, en commemoració del centenari de la seva mort.