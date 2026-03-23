Experts coincideixen que Catalunya ha d'invertir en valor afegit per generar i atreure talent

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
Representants dels sectors financer, energètic, de consultoria i de la moda han coincidit aquest dilluns en què Catalunya ha de prioritzar les inversions en les indústries de valor afegit per continuar atraient talent i generar talent propi.
Ho han valorat en una taula rodona el director de banca d'empreses i institucions de BBVA Espanya, José Casteleiro; el ceo de Marlex, Alex Sanabras; el soci responsable de KPMG per a Catalunya, Balears i Andorra, Francisco Gibert; la directora financera de Mango, Margarita Salvans, i el director general nuclear d'Endesa, Gonzalo Carbó, en el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organitzat aquest dilluns per Expansión al Recinte de Sant Pau de Barcelona.
Han defensat que la indústria catalana és referència per la seva eficiència i en àmbits com l'exportació, entre altres, i que ha de continuar invertint per modernitzar la indústria i la seva tecnologia, a més d'impulsar el creixement de les 'start-ups', per així explotar la seva capacitat d'atreure a professionals i treballar per a la generació de talent des de Catalunya.
CASTELEIRO (BBVA)
El director de banca d'empreses i institucions de BBVA Espanya veu necessari convertir les 'start-ups' en el veritable teixit empresarial de Catalunya --recordant que el 30% de les espanyoles està en aquesta comunitat-- i que invertir en àmbits com l'enginyeria, la consultoria, la química i altres sectors de valor afegit la converteixen en una "gran referència".
Casteleiro també ha dit que la dificultat per accedir a un habitatge és "un obstacle" per atreure talent, ha defensat el paper inversor dels bancs en aquest àmbit, i també la seva capacitat de canalitzar crèdit i acompanyar a les empreses en la seva aposta per la internacionalització i la sostenibilitat.
SANABRAS (MARLEX)
Per la seva banda, el ceo de Marlex ha alertat del "dèficit de vegades preocupant" de talent propi en alguns sectors industrials, i ho ha exemplificat amb el descens del nombre d'enginyers titulats a les universitats catalanes respecte a fa una dècada, i ho ha comparat amb altres països.
Sanabras ha apostat perquè les companyies catalanes escalin i guanyin en dimensió, i ha dit que un avantatge competitiu és la seva cultura empresarial, els centres de formació i investigació, i la qualitat de vida: "És un lloc on el talent vol estar, i tenim entre tots que crear un marc on les empreses i el talent puguin desenvolupar-se".
GIBERT (KPMG)
En la seva intervenció, el responsable de KPMG per a Catalunya ha assenyalat que les inèrcies actuals no són suficients per seguir sent un actor rellevant, i que s'ha de deixar de pensar en el futur en termes de volum per pensar en valor afegit: "No es pot fer de tot. L'escala és rellevant i per transformar i invertir com es requereix s'ha de prioritzar".
Per a això, Gibert ha situat com a essencial que les regulacions permetin fer les coses a major velocitat: "El que guanya la partida és el que arriba primer", i ha instat als polítics a apostar per la col·laboració publicoprivada i a passar dels plans a l'acció.
SALVANS (MANGO)
La directora financera de Mango ha convingut que Catalunya i Barcelona estan preparades per atreure talent per la seva qualitat de vida, sistema universitari i possibilitats per desenvolupar una carrera professional, encara que ha alertat de la falta de perfils tècnics, de dades, de IA, la qual cosa ha dit que, en molts casos, es relaciona amb la Formació Professional (FP).
Sobre el context geopolític i macroeconòmic incert, Salvans ha destacat la capacitat de l'empresari i l'ecosistema català de flexibilitat, adaptació i capacitat per esquivar problemes, la qual cosa veu "molt necessari" davant d'altres cultures a les quals els costa més adaptar-se i redefinir estratègia, segons ella.
CARBÓ (ENDESA)
El director general nuclear d'Endesa ha afirmat que Catalunya té "una oportunitat històrica" per liderar la transició energètica i el procés d'electrificació, i ha destacat el paper de les nuclears en aquest àmbit, per la qual cosa ha recomanat conservar les 3 centrals catalanes i fer passos per allargar la seva vida útil, i això ho considera prioritari.
En aquest sentit, Carbó ha receptat davant de la situació actual comptar amb una energia ferma i segura que compleixi amb els requisits del trilema energètic --energia sostenible, segura i competitiva-- si es vol fomentar la industrialització, retenir la indústria actual i atreure talent i projectes a Espanya i a la resta d'Europa.