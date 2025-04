Un excap de BPA preveu querellar-se contra Rajoy pels presumptes correus sobre la caiguda del banc

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller delegat de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, ha afirmat que preveu ampliar a l'expresident del Govern central Mariano Rajoy la querella per coaccions que va interposar contra l'exministre Jorge Fernández Díaz, després de publicar-se a Rac 1 uns correus en què suposadament agents del CNI parlen sobre una ordre de Rajoy per pressionar i forçar la caiguda del banc.

Ho ha dit aquest dilluns en una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press, juntament amb l'expresident de BPA, Higini Cierco, després que la mateixa emissora hagi fet públics uns correus electrònics en els quals, presumptament, un agent afirma que Rajoy va dir a l'aleshores cap de govern d'Andorra Antoni Martí (ja mort) que la informació que tenia sobre BPA "podia posar en risc l'equilibri institucional de totes dues nacions", segons el correu publicat per Rac 1.

Segons Rac 1, un correu del 6 de març del 2015, 4 dies abans de la intervenció del BPA i la seva filial espanyola, un agent del CNI escrivia: "Tant els teus caps com els meus només segueixen les ordres del PG [president del govern], que a la tornada del viatge al país veí al gener ja no va tenir dubtes sobre els plans que l'estiu de l'any passat li va plantejar el seu homòleg [el cap de govern andorrà, Antoni Martí] quan el va visitar i va confirmar que era la informació que tenia BPA la que podia posar en risc l'equilibri institucional de totes dues nacions".

En un altre correu, el mateix agent afirma que presumptament l'aleshores director del CNI, Félix Sanz Roldán, havia tingut contacte amb els Estats Units perquè la Xarxa d'Execució de Delictes Financers, el FinCEN, obrés perquè el banc fos declarat com a blanquejador massiu de capitals.

Aquest dilluns, Miquel ha dit a Rac 1: "No deixa de ser una cosa que hem anat percebent, o que hem anat vinculant, pels comentaris dels uns i els altres. I sobretot, en parlar amb molta gent, l'existència de l'home 'X' és absolutament necessària, i dubtàvem que fos el ministre Jorge Fernández Díaz".

Ha explicat que té diferents vies per querellar-se contra Rajoy, bé sigui en el marc de la causa que té actualment al Tribunal Constitucional, o tornar al jutjat de Madrid.

Per la seva banda, Cierco ha manifestat que no el sorprèn "gens" que Rajoy hi estigui suposadament vinculat i creu que els policies eren executors d'unes directrius que, a parer seu, han atacat la sobirania d'Andorra.