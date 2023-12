Europa destaca que l'acord amb Andorra és el "més ambiciós" signat amb un estat tercer

Espot assegura que "respecta les especificitats"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 des. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea considera que l'acord d'associació negociat amb Andorra i San Marino és el "més ambiciós i complet" que la Unió Europea (UE) ha signat mai amb un estat tercer.

Ho ha manifestat el vicepresident executiu de la Comissió, i màxim responsable polític de la negociació, Maros Sefcovic, durant la roda de premsa que s'ha celebrat aquest dimarts a Brussel·les per explicar els detalls de la negociació, ha informat el Govern d'Andorra.

En la roda de premsa han comparegut conjuntament Sefcovic, el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, i el ministre d'Afers exteriors, Cooperació econòmica i internacional i Telecomunicacions de San Marino, Lucca Beccari.

La compareixença ha tingut lloc després del Consell d'Assumptes Generals del Consell de la UE, l'últim presidit per Espanya, en el qual el vicepresident de la Comissió ha informat als 27 estats membres de la finalització de les rondes de negociació.

Segons el comunicat, Sefcovic ha destacat que la negociació respon l'objectiu de desenvolupar una relació "sòlida i més estreta" entre els dos estats i la UE, i ha agraït que s'hagi treballat intensament, textualment, per fer realitat l'acord.

Per la seva banda, Espot ha emfatitzat que les línies polítiques acordades "respecten les especificitats" i permeten al Principat accedir al mercat únic.

De la mateixa forma, ha assegurat que l'enteniment confirma que Andorra és "un soci rellevant" per a la UE i s'ha mostrat convençut que els petits estats poden ser actors importants --literalment-- per a la construcció d'Europa.

La nota de premsa recull que un cop finalitzades les rondes de negociació, comencen uns mesos per "finalitzar" la redacció del text i garantir que tots els acords adoptats estan degudament incorporats.

A partir d'aquí, comencen els respectius procediments d'adopció, que en el cas d'Andorra inclou la rúbrica i la celebració d'un referèndum vinculant.

ACORDS

Des del Govern andorrà s'ha ressaltat que l'acord "mantindrà" el control de les fronteres i les duanes, així com de totes aquelles temàtiques relacionades amb la sobirania fiscal.

En matèria de lliure circulació de persones, els andorrans podran "circular i treballar" a qualsevol país de la UE en les mateixes condicions que la resta de ciutadans europeus.

Igualment, s'ha negociat una "adaptació específica" perquè Andorra mantingui una regulació dels fluxos migratoris de treballadors, per la qual cosa s'iniciarà un període transitori de dos anys i una solució revisable de mutu acord cada 10 anys, afegeix el comunicat.

Aquesta solució simplifica el sistema de quotes actual a tres modalitats: residents econòmicament actius, passius i temporers (menys de 12 mesos).

Així, el nombre de permisos mínims a l'any es calcularà aplicant sobre la mitjana de cada categoria de permisos dels últims 5 anys, una variació del 7% per als actius, un 2,5% per als residents passiu i un 5% per als temporers.

Aquests percentatges representen "el mínim" de residències que Andorra haurà de posar a la disposició dels nacionals de la UE.

L'acord també garanteix "un procediment de verificació" d'antecedents penals per mantenir un dels valors afegits del país com és la seguretat pública, afirma el comunicat.

SEGURETAT SOCIAL

Pel que fa a la seguretat social, després d'un període transitori de dos anys, permetrà a les persones que cotitzin a Andorra puguin "desplaçar-se i rebre" atenció medica a qualsevol país de la Unió, gràcies a la targeta sanitària europea.

En telecomunicacions, es preveu una adaptació progressiva per a la desaparició del roaming i la possibilitat d'obrir el mercat de les telecomunicacions després d'un període transitori de 7 anys.

En relació amb el sector de l'energia, l'acord permet "mantenir l'operador propi actual" sense necessitat d'obrir el mercat a nous operadors.

D'altra banda, el protocol específic per als serveis financers apunta una "entrada gradual" al mercat interior i el Principat disposarà de 15 anys per adoptar la normativa dels quatre sectors implicats: banca, assegurances, fons d'inversió i mercat de valors.

També es garanteixen "nous mecanismes i facilitats" per als joves andorrans, que segons la nota de premsa podran accedir a beques i estudis en les mateixes condicions que els nacionals europeus.

Finalment, en lliure circulació de mercaderies, s'ha aconseguit un període transitori de 30 anys per reduir de forma progressiva dels dret d'aduana aplicables al tabac mantenint les franquícies actuals.