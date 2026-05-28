Estrella Damm impulsa un cicle de concerts amb Miki Núñez, Queralt Lahoz, Quimi Portet i Suu

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
Estrella Damm i l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc) han impulsat 'Directes Estrella Damm 150', un nou cicle de concerts a Catalunya, les Balears, Castelló i Andorra que tindrà, entre d'altres, Miki Núñez, Queralt Lahoz, Quimi Portet i Suu.
La programació, que reunirà 45 artistes a 45 sales entre setembre i octubre, també inclourà Macaco, Maruja Limón, El Pony Pisador, Al·lèrgiques al Pol·len, Alfred García, Fades, Carlota Flâneur, Mourn, Svetlana i El Petit de Cal Eril, informen els organitzadors en un comunicat d'aquest dijous.
El cicle arrencarà el 18 de setembre amb els concerts de Juls a la Sala Liverpool de Molins de Rei (Barcelona), Joe Crepúsculo al Club Mutante de Palma i Ketekalles a Unnic, a Andorra la Vella.
El cartell vol reflectir "la diversitat i vitalitat" de l'escena catalana contemporània, amb concerts, també, de Socunbohemio, Companyia Elèctrica Dharma, Strombers, Sexenni, Ven'nus, Joan Colomo, The New Raemon i Cloe Riembau.
L'objectiu del nou cicle és reivindicar les sales de concerts com equipaments culturals "essencials per al creixement dels artistes i la vitalitat de l'escena musical del territori".