Estrella Damm celebra 150 anys amb concerts d'Oques Grasses, Love of Lesbian i Mushka

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Estrella Damm celebrarà el 16 de maig 'La festa dels 150 anys d'Estrella Damm', a Parc del Fòrum de Barcelona, que comptarà amb concerts d'Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, The Tyets, Els Catarres, 31 Fam, Ginestà i Maria Jaume.
La festa vol ser "una celebració oberta a tothom", per la qual cosa, a partir del 23 de febrer, l'empresa posarà a la disposició del públic un total de 20.000 entrades, 3.000 de les quals es podran aconseguir a través del web, informa Damm en un comunicat d'aquest dijous.
Les 17.000 restants es podran aconseguir a través d'un promoció a bars i restaurants: després de reunir 25 collarins de les ampolles retornables d'Estrella Damm a bars i restaurants de Catalunya i Andorra, i introduir els codis a la pàgina web d'Estrella Damm, s'obtindrà un codi de descompte de 25 euros sobre el total de l'entrada.
Els primers 10.000 descomptes s'assignaran directament a les primeres persones que introdueixin els codis, mentre que els 7.000 següents se sortejaran entre totes les persones que continuïn enviant codis fins al 12 d'abril.
Amb 'La festa dels 150 anys', Estrella Damm vol reafirmar el "compromís històric" amb la música i la cultura del territori català.