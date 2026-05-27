Espot viatja a Àustria i Eslovàquia per reforçar la presència internacional d'Andorra

El cap de Govern combinarà reunions bilaterals amb contactes acadèmics
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, es desplaçarà a Àustria i Eslovàquia aquest dijous i divendres per intensificar la presència internacional del Principat, reforçar les relacions bilaterals amb països europeus i consolidar la participació del país en els principals fòrums multilaterals.
Segons ha informat aquest dimecres el Govern en un comunicat, durant el viatge Espot combinarà reunions bilaterals d'alt nivell, contactes amb organismes internacionals i diverses activitats de caràcter acadèmic i mediàtic.
Espot es reunirà aquest dijous a Bratislava amb el primer ministre Robert Fico, per aprofundir en les relacions bilaterals i abordar qüestions d'interès comú.
Seguidament, la jornada continuarà a Viena amb una trobada amb el Secretariat de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), per tractar les prioritats d'Andorra dins de l'organisme, especialment en àmbits com l'internacional, la joventut, la lluita contra el canvi climàtic i les polítiques de gènere.
Posteriorment, el cap de Govern participarà en una reunió de treball amb representants de l'ajuntament de Viena, centrada en l'intercanvi d'experiències en matèria de planificació urbana i habitatge social, un àmbit "d'interès" per a les polítiques públiques de l'executiu.
Després de tancar la jornada amb una reunió amb el canceller federal d'Àustria, Christian Stocker, el divendres Espot tornarà a Bratislava, on mantindrà una trobada amb el rector de la Universitat Comenius i pronunciarà una conferència amb motiu del 30 aniversari de l'establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i Eslovàquia.
La jornada inclourà també una reunió amb el president de la República Eslovaca, Peter Pellegrini, així com un menjar de treball amb membres del Comitè d'Afers exteriors del Consell Nacional d'Eslovàquia, que permetrà consolidar els vincles institucionals i parlamentaris entre tots dos països.