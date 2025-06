Espot veu "normal" les demores en l'acord d'associació d'Andorra amb la UE

Veu la despenalització de l'avortament com un "terme mitjà" entre la voluntat del país i la del Vaticà

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha considerat "normal" aquest dimecres les demores en l'acord d'associació d'Andorra amb la UE i ha demanat paciència, a més d'afirmar que veu amb bons ulls l'oficialitat del català a Europa.

"És normal que, ara que ja s'ha negociat, hi hagi preguntes, anàlisis i treballs intensos que fan que el procés es demori. És un projecte per a l'Andorra del futur, i si calen sis mesos més per acabar de perfilar un acord que quedi ben blindat amb la perspectiva dels interessos del nostre país, no és ni una feina perduda, ni un temps perdut", ha dit en una entrevista a 'Vilaweb' recollida per Europa Press.

Ha expressat que en un acord d'aquesta magnitud i amplitud cal tenir paciència atès que, segons ell, és l'acord amb un país tercer més ampli que ha negociat la Unió Europea i ha reiterat la intenció que es ratifiqui en aquest mandat, que acaba el 2027 --amb un referèndum vinculant inclòs.

Preguntat per si l'oficialitat del català també beneficiaria Andorra, ha afirmat que això "prestigia" l'única llengua oficial del país i que, en cas de ser país associat a la UE, les traduccions de la normativa comunitària que el país hauria d'adoptar seria automàtica.

Sobre si entén les crítiques de part de la població a l'acord, ha afirmat que "sí i no" i ha apuntat que l'associació amb Europa és, a parer seu, la millor garantia, tot i que pugui semblar paradoxal, de mantenir l'statu quo.

DESPENALITZACIÓ DE L'AVORTAMENT

En referència a la voluntat de despenalitzar l'avortament abans del final del seu segon i últim mandat, s'ha reafirmat en aquest compromís i ha expressat que és el "terme mitjà" entre legalitzar el dret --que seria contrari als dogmes d'un dels dos caps d'estat, el bisbe de la Seu d'Urgell (Lleida)-- i la situació actual, que es fa sense l'acompanyament de l'Estat.

"Que no hi hagi conseqüències penals si una dona decideix avortar. I, a més, que existeixi un sistema d'acompanyament, que la dona que lliurement i voluntàriament decideixi interrompre l'embaràs tingui un acompanyament integral dels poders públics andorrans", ha dit.

