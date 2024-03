Espot veu en l'acord d'associació amb la UE "la garantia" per preservar el sector financer

El Consell General celebra un debat monogràfic



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 març (EUROPA PRESS) -

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha assegurat que l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE) és "la garantia" perquè el Principat pugui mantenir un sector financer pròpiament andorrà, ha dit durant la seva intervenció en el debat monogràfic sobre la qüestió celebrat aquest dijous al Consell General (Parlament).

El cap de govern ha defensat que les entitats bancàries necessitaran, a mitjà termini, accés als mecanismes de liquiditat, com a prestador d'última instància, per competir "en condicions equivalents", amb independència de la seva participació en el mercat interior europeu.

Uns mecanismes que ara el Principat no els pot proporcionar --no té banc central-- i que segons Espot tampoc no és una decisió que estigui en el proveïment de la contrapart negociadora, la Comissió Europea.

Ha recordat que el Govern del Principat i l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) han obert una ronda de contactes amb el Banque de France i el Banc d'Espanya per "trobar la formula" que els permeti tenir accés als mecanismes en els mateixos termes que les entitats de la UE.

Un accés que creu que "no podrà ser sense l'acord d'associació" i que, si Andorra no el pot proporcionar, comportaria --textualment-- que les entitats es vegin forçades a deslocalitzar-se fora del Principat.

A parer seu, això implicaria "perdre un element essencial de la nostra sobirania" com és disposar d'un sector bancari nacional i amb seu a Andorra.

REVISIÓ

El cap de govern ha revisat els passos fets des dels anys vuitanta per estrènyer les relacions amb Europa amb la finalitat d'argumentar que la voluntat de signar un acord d'associació "no és resultat d'un capritx d'uns quants".

Igualment ha advertit que l'acord és necessari per diversificar l'economia del Principat, que segons ell no es pot continuar basant en un model "poc sostenible" i que, segons ell, està devorant a marxes forçades els recursos naturals.

Finalment, ha dit que el país no es pot permetre mantenir l'statu quo i que els acords sectorials vigents "tampoc no són suficients" per respondre a les necessitats actuals i futures del Principat.

Segons ha exposat, la possibilitat de negociar nous acords sectorials en les matèries que donarien resposta a aquestes necessitats és "una entelèquia".