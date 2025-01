Espot veu Andorra "a prop del límit" de turistes i aposta per menys visitants amb més diners

Reivindica la llei que gravarà la inversió estrangera immobiliària i augmentarà "l'oferta de lloguer assequible"

MADRID, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

El president d'Andorra, Xavier Espot, ha assegurat que el seu país està "a prop del límit" de turistes, i ha sostingut que el seu repte actual és que arribin els mateixos o una mica menys de visitants amb més capacitat adquisitiva.

"Som un país de 468 quilòmetres quadrats, on només un 2% del territori és habitable. I, per tant, és evident que des d'un punt de vista d'infraestructures, de xarxa viària, tenim un límit. I jo crec que estem a prop del límit", ha afirmat aquest dimarts durant un esmorzar informatiu d'Europa Press, al qual també ha assistit la delegada del Govern de la Generalitat a Madrid, Núria Marin.

Espot també ha assenyalat que treballa per desestacionalitzar el turisme i "fer possible que els turistes no només es concentrin durant els mesos d'hivern, durant la temporada d'esquí", sinó que també visitin el país a la tardor, la primavera i l'estiu.

Per això, ha apostat per "una política de promoció turística, de creació d'esdeveniments, que es disseminin durant tot l'any" i que atreguin aquest perfil de turista amb més capacitat adquisitiva, després d'afegir que Andorra està molt alineada amb la política turística d'Espanya.

PROBLEMA DE L'HABITATGE

El president andorrà ha assenyalat que el seu país també haurà d'afrontar el problema de l'habitatge, després de reivindicar que el seu govern pròximament aprovarà una llei que gravarà la inversió estrangera immobiliària, amb un impost progressiu del 3 al 10% en funció dels immobles que s'adquireixin, i permetrà augmentar "l'oferta de lloguer assequible".

Espot ha reconegut que aquesta norma "ha estat polèmica", però ha celebrat que el Parlament andorrà l'aprovi el primer trimestre de l'any, i ha detallat que també inclou mesures com la prohibició indefinida de la concessió de noves llicències de pisos turístics.

La norma limitarà a dues les adquisicions d'immobles per a no residents o que faci menys de 3 anys que resideixen a Andorra, i permetrà la inclusió d'"un mecanisme de cessió temporal a l'estat d'habitatges buits" i l'aplicació d'un gravamen més elevat sobre la plusvàlua immobiliària.

"L'escassetat d'habitatge que fa que els preus estiguin disparats, doncs també ens obliga als poders públics a intentar adoptar algunes mesures que reverteixin aquesta situació", ha argumentat el president andorrà.