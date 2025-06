Espot situa l'accés a l'habitatge assequible com "la primera prioritat" del Govern andorrà

Ho ha dit en la primera sessió del debat d'orientació política a Andorra

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha assegurat aquest dimecres que "la primera prioritat" de l'executiu és garantir l'accés a un habitatge a preu assequible.

Espot ho ha dit durant la seva intervenció en la primera jornada del debat sobre l'orientació política general del Govern andorrà que ha començat aquest dimecres i que s'allargarà fins divendres, informa l'executiu en un comunicat.

El cap de govern ha aprofitat per fer balanç de la feina duta a terme en l'últim any i ha definit l'acció governamental dels pròxims mesos reconeixent que si bé l'economia continua instal·lada en una etapa de creixement, no tots els efectes d'aquest creixement "són positius".

En referència a la problemàtica amb l'habitatge, ha afirmat que la situació justifica una de les "mobilitzacions més grans de recursos públics" que s'ha fet a Andorra, amb polítiques que ha qualificat d'ambicioses i ha xifrat la inversió en 75 milions entre 2023 i 2026.

També ha assegurat que "es noten" els primers efectes de l'entrada en vigor de la llei de creixement sostenible i dret a l'habitatge perquè han sortit a mercat més de 200 habitatges d'ús turístic.

PRÒRROGUES FORÇOSES DEL LLOGUER

Igualment ha avançat que cal iniciar un diàleg per veure com es pot fer efectiva la finalització de la pròrrogues forçoses dels contractes de lloguer sense que l'acció suposi una "liberalització absoluta" de les condicions del nou contracte del mateix pis.

En aquest àmbit, Espot també ha anunciat més mesures i incentius fiscals, econòmics i urbanístics per als propietaris i promotors que construeixin pisos de lloguer assequible, com per exemple, un programa de lloguer garantit.

ACORD AMB LA UE

El cap de govern andorrà també ha explicat que el procés per a l'acord d'associació amb la Unió Europea se situa "en la recta final" i culminarà amb la publicació de la decisió de firma per part del Consell de la UE que autoritzarà la Comissió a signar l'acord.

Espot ha insistit en "el guany en drets sense precedents" que suposa l'acord per a la ciutadania del país perquè acaba amb qualsevol discriminació per nacionalitat, ofereix una homologació tècnica i un entorn propici per a la diversificació econòmica.

El polític ha qualificat l'acord com "el pas més gran" en la modernització política i institucional d'Andorra des de l'aprovació de la Constitució el 1993 i ha assegurat que obre la porta a una nova etapa de validació institució i democràtica del Principat.