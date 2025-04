Espot reitera que la intervenció de BPA només va respondre a la nota del FinCEN

El cap de Govern d'Andorra defensa l'actuació de l'executiu

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)

El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha reiterat aquest dimarts que la intervenció de la Banca Privada d'Andorra (BPA) el 2015 només va respondre a la nota enviada pel FinCEN.

Així ha respost a una pregunta parlamentària plantejada per Andorra Endavant --un dels grups minoritaris de l'oposició--, que l'interpel·lava arran d'uns suposats correus del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) publicats recentment per 'Rac 1'.

Espot ha assegurat que les informacions que vinculen al Govern d'Andorra amb la 'Operació Catalunya' són "falses", assegurant que, o bé els correus que s'han publicat són inventats, o allò que diuen són mentides, en les seves paraules.

En aquest sentit, ha destacat la crisi reputacional que va suposar el cas BPA al Principat i el perill que va provocar per a la plaça financera, per la qual cosa ha defensat l'actuació del Govern en aquest moment, que va permetre als clients que no eren sospitosos de blanqueig recuperar els seus dipòsits.

ALTRES INTERVENCIONS

Durant el debat, ha intervingut també la presidenta suplent de Demòcrartes --el grup majoritari en la càmera--, Maria Martisella, que ha fet referència a una publicació a la xarxa social 'X' del parlamentari del principal grup de l'oposició, Concòrdia, Cerni Escalé.

Martisella ha acusat Escalé d'haver avalat la 'teoria de la conjura' entre l'excap de Govern d'Andorra Toni Martí i l'expresident del Govern espanyol Mariano Rajoy en el cas BPA, la qual cosa ha molestat especialment al parlamentari de Concòrdia.

La situació ha derivat en una batalla dialèctica entri Vaig Escalé i Espot, en la qual el segon ha acusat al primer de "desprestigiar a les institucions andorranes" i el bon nom de Toni Martí amplificant una notícia dubtosa.

Escalé s'ha defensat argumentant que mai ha avalat aquesta teoria i ha demanat al cap de Govern una resposta "contundent" per defensar la sobirania andorrana mentre es duen a terme accions valentes i decidides --textualment-- per esclarir si els correus del CNI són veritables o falsos.