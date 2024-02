Espot rebutja fer servir Andorra com a "ostatge o víctima" de problemes que no els concerneixen

Celebra que s'hagi impedit tallar l'accés des de França davant la mobilització dels pagesos



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha considerat inacceptable que es faci servir, permanentment, el Principat com a "ostatge o víctima" de problemàtiques que no els concerneixen i per als quals no tenen capacitat de resolució, ha dit.

Ho ha manifestat en unes declaracions als mitjans per valorar la jornada de protestes aquest divendres dels pagesos de la part francesa de la Cerdanya i en la qual, inicialment, s'havia anunciat un nou bloqueig de l'accés cap a Andorra a la zona de la Croisade (França).

Segons Espot, el seu posicionament s'ha traslladat "amb fermesa" a les autoritats franceses per aconseguir que es prenguin les mesures necessàries per evitar el tall de la carretera.

"Ens congratulem" que la Prefectura dels Pirineus Orientals hagi decidit acollir la petició i prohibir que es tallés la carretera, ha manifestat.

Es referia així al decret publicat aquest dimecres a primera hora per la Prefectura dels Pirineus Orientals, en el qual es prohibia el tall de carreteres durant tot el cap de setmana.

Així, els gendarmes han bloquejat el pas de tractors dels pagesos francesos al coll del Pimorent des de les 10.00 hores, per la qual cosa els visitants francesos han pogut accedir al Principat sense problemes a través del túnel del Pimorent o a través de la carretera procedent de l'Ospitalet.

Espot s'ha mostrat satisfet pel fet que, durant el cap de setmana, l'activitat econòmica del Pas de la Casa (poble fronterer amb França) i d'Andorra en el seu conjunt quedi "degudament preservada".

SEGUIMENT

Igualment, ha garantit que es farà una seguiment "molt acurat" de l'evolució de les circumstàncies i, en cas que es plantegés un altre escenari de tall de carreteres d'accés al país, tornarà a demanar que s'actuï per restablir la circulació.

Les autoritats andorranes també segueixen de prop les possibles mobilitzacions dels pagesos catalans, si bé aquest divendres Espot ha indicat que "no hi ha indicis" que, durant la jornada, es pugui veure afectada l'arribada de vehicles al Principat des de Catalunya.