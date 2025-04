Espot reafirma el compromís d'Andorra de continuar sent un exemple de convivència pacífica

Destaca la importància de la solidaritat entre nacions

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha reafirmat el compromís d'Andorra amb la cooperació multilateral, la inclusió social, el desenvolupament econòmic sostenible i amb continuar sent un exemple de convivència pacífica i de respecte als principis democràtics.

Així ho ha manifestat en una intervenció durant la segona sessió de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa que s'ha celebrat aquest dimarts a Estrasburg (França), en la qual també ha destacat la importància de la solidaritat entre nacions com la pedra angular del projecte europeu comú, informa el Govern andorrà en un comunicat.

Espot també s'ha referit al nou encaix d'Andorra dins d'Europa, a través de l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE), que ha de permetre un creixement harmònic amb els països veïns i ha de propiciar la diversificació de l'economia andorrana, a més d'oferir igualtat d'oportunitats als ciutadans.

AVORTAMENT: UNA QÜESTIÓ "SENSIBLE"

Després de la seva intervenció, el cap de govern ha respost a les preguntes que han formulat els parlamentaris europeus sobre àmbits com el paper dels estats de petita dimensió dins el multilateralisme o la feina que es duu a terme per despenalitzar l'avortament.

En el cas de l'avortament, Espot ha manifestat que és una qüestió "sensible" sotmesa a l'estructura institucional del Principat, però ha reafirmat el seu compromís amb la igualtat de gènere i els drets de les dones.

Així, ha afirmat que s'està duent a terme un diàleg "franc i serè" amb el copríncep episcopal i el Vaticà per trobar una solució que acomodi totes les parts interessades, si bé ha reconegut la impossibilitat que la pràctica es dugui a terme dins el territori andorrà.

CAS BPA

La parlamentària d'ERC, Laura Castel, ha preguntat a Espot sobre les últimes informacions publicades al voltant del cas BPA i la vinculació entre els governs espanyol i andorrà per tancar l'entitat.

Espot no s'ha desmarcat de les últimes declaracions que va fer sobre el tema i ha reiterat que els membres de l'executiu del Principat "no van estar sotmesos a cap pressió" per part de governants espanyols.

Igualment, ha explicat que es van assabentar de l'existència de la nota del FinCEN el 4 de març, però que no va ser fins el 10 de març del 2015 quan en van poder conèixer el contingut íntegre.

A partir de la nota, ha assegurat que el Govern andorrà "va fer el que havia de fer", que no és altra cosa que actuar per salvar la plaça financera i l'interès general de manera objectiva.

DOBLE NACIONALITAT

Finalment, preguntat sobre la qüestió de la doble nacionalitat --que a Andorra no està permesa-- ha reconegut que s'hauran de fer esforços per "flexibilitzar" els requisits per aconseguir el passaport andorrà.

En aquest sentit, ha anunciat un canvi legislatiu per modificar el còmput dels vint anys necessaris per obtenir la nacionalitat, introduint la possibilitat de sumar períodes no consecutius.