Espot pretén "aconseguir el millor acord" d'associació d'Andorra amb la UE

El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha assegurat que el Govern andorrà pretén "aconseguir el millor acord" d'associació amb la Unió Europea (UE) per a després convèncer els andorrans.

En una entrevista al programa 'Ara Andorra' de Cope Catalunya i Andorra recollida aquest dissabte per Europa Press, ha confiat en què "entre finals d'aquest any o, com a molt tard, abans de la celebració de les eleccions europees es pugui tenir tancat l'acord d'associació d'Andorra amb la UE".

Segons ell, amb la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea s'ha obert per a Andorra "una finestra d'oportunitat molt important", ja que veu a Espanya com un país aliat.

Ha reclamat consens polític per reformar el sistema de pensions: "No hi ha receptes miraculoses i si volem garantir les pensions dels joves haurem de fer canvis que segurament seran traumàtics".

En aquesta línia, ha demanat fer molta pedagogia sobre aquest tema, ja que ha assegurat que "dir que es garantiran les pensions futures sense tocar l'edat màxima de jubilació és una entelèquia".

Espot ha apuntat que un dels seus objectius és potenciar el creixement del "treballador transfronterer", ja que creu que el model andorrà quant a treballadors de fora del país està cohesionat però té els seus límits.