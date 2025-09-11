Espot planteja incrementar l'aportació econòmica dels residents passius d'Andorra

El cap de Govern ha afirmat que és "massa barat" anar a viure al Principat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 11 (EUROPA PRESS).
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha plantejat la possibilitat d'incrementar l'aportació econòmica que han de fer els residents passius (persones amb autorització de residència però que no exerceixen cap activitat laboral) que volen viure al Principat.
Espot ho ha dit aquest dijous donant resposta a una pregunta formulada pel líder del principal partit de l'oposició, Concòrdia, Cerni Escalé, sobre els problemes existents en matèria d'habitatge, immigració i inversió estrangera, durant una sessió de preguntes en el Consell General (Parlament).
Espot ha afirmat que actualment és "massa barat" residir al país per a les persones que no exerceixen activitat econòmica -han de fer una inversió de 600.000 euros- i s'ha mostrat disposat a obrir una reflexió entorn d'aquesta qüestió.
Encara així, ha afegit que el canvi també hauria d'implicar una modificació de les condicions que han de complir les persones que volen accedir a un permís de residència i treball per compte propi -que entre altres requisits han de dipositar 50.000 euros a l'Autoritat Financera Andorrana- per evitar que "feta la llei, feta el parany".
INVERSIÓ ESTRANGERA IMMOBILIÀRIA
Finalment, Espot també s'ha referit a un possible increment de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària, perquè encara que ha assegurant que el tribut ha estat "disuasivo" perquè sense ell segurament hi hauria hagut moltes més operacions, també ha reconegut que potser no ho ha estat suficient.
Escalé s'ha mostrat content amb la resposta del cap de Govern recordant que les mateixes mesures ja les havia proposat en format d'esmena, però la majoria parlamentària les va rebutjar.
Segons el representant de Concòrdia, els requeriments d'inversió per a residents passius o autònoms són "baixos o inexistents" i per aquest motiu ha anunciat que aquesta mateixa setmana tramitaran una altra vegada una proposició de llei que inclogui els increments de les aportacions.