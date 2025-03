Espot nega que Espanya pressionés polítics andorrans per intervenir la BPA

Afirma que Espanya va accelerar la negociació de l'acord d'Andorra amb la UE

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha negat que el Govern espanyol o una anomenada 'policia patriòtica' pressionessin polítics andorrans per intervenir la Banca Privada d'Andorra (BPA) --intervenció que va decidir el mateix executiu andorrà-- i que va acabar en la desaparició del banc i provocant una situació de "clar risc d'enfonsament" del sistema financer del Principat.

"No en tinc cap coneixement i per tant haig de negar que el Govern espanyol de l'època tingués algun tipus d'intervenció o incidència en la intervenció de BPA, i molt menys que pressionés responsables polítics andorrans per aconseguir aquesta finalitat", ha dit aquest dimarts en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li si es creu l'expresident del Govern central Mariano Rajoy quan va negar les pressions per tancar la BPA.

"POTSER" HI VA HAVER 'POLICIA PATRIÒTICA'

No ha rebutjat que "potser" hi va haver una 'policia patriòtica' i coaccions a alguns directius de la BPA, però ha afirmat que això haurà de ser la justícia qui ho determini.

A més, ha afirmat que el banc es va intervenir per una nota de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, Xarxa d'Execució de Delictes Financers) del Departament del Tresor dels EUA en què defensaven que hi havia "altes" sospites de blanqueig massiu de capitals.

ACORD D'ASSOCIACIÓ AMB LA UE

Espot ha defensat l'acord d'associació del país amb la Unió Europea (UE) --que haurà de ser ratificat en referèndum pels ciutadans-- "perquè Andorra no pot viure d'esquena a la realitat geogràfica, econòmica i social que l'envolta".

Ha dit que l'acceleració i finalització de la negociació es va produir durant la presidència espanyola del Consell de la UE del primer semestre del 2023, i ha reafirmat que Espanya "és i continua sent" un aliat d'Andorra en aquest projecte i en molts altres aspectes.

DESPENALITZACIÓ DE L'AVORTAMENT

També ha afirmat que estan negociant amb la Santa Seu --un dels estats membres del coprincipat, juntament amb França-- per despenalitzar l'avortament al país, el qual no es podrà dur a terme en territori andorrà però que comptarà amb una compensació econòmica i ajuda per part dels serveis públics del país.

"En tots els altres aspectes Andorra avui dia és un estat, un país on existeix un nivell de reconeixement dels drets cívics i socials molt ampli", i ha afegit que es donen dos anys --abans d'acabar la legislatura-- per fer-ho realitat.