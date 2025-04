Espot manté que França és "impulsora i defensora" de l'acord d'Andorra amb la UE

El cap de govern es reuneix amb el representant del copríncep francès

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha insistit aquest dimecres que França és "impulsora i defensora" de l'acord d'associació entre el Principat i la Unió Europea (UE).

Espot ho ha dit en resposta a les preguntes dels periodistes després que dilluns es reunís a París (França) amb el representant del copríncep francès, Patrice Faure, i tenint en compte que la setmana passada el 'Diari d'Andorra' va publicar que França "bloquejava" l'acord.

En línia amb les manifestacions que Espot ja va fer la setmana passada, ha remarcat que França "no ha bloquejat res" i, per tant, la reunió li va servir per confirmar el que ell mateix ja havia dit dies enrere.

El cap de govern ha explicat que França "amb caràcter general", i no específicament de cara a l'acord d'associació, defensa els acords de naturalesa mixta, és a dir, que impliquen que els hagin d'aprovar individualment tots els parlaments dels estats membres.

En canvi, Andorra defensa que l'acord d'associació sigui no mixt i segons Espot, en la reunió amb Faure es va fer evident que és una qüestió de la qual es pot parlar: "Està oberta la discussió", ha dit, després d'assegurar que Andorra aportarà elements per defensar un acord no mixt.

Espot ha assenyalat, per exemple, el fet que l'acord d'associació és un "acord exclusiu UE" per la particularitat que té, i ha apuntat que França està oberta a escoltar els arguments andorrans.

RESPOSTA A CONCÒRDIA

D'altra banda, aquest dilluns, el grup parlamentari de Demòcrates, del mateix partit que el Govern andorrà, va emetre un comunicat en resposta a la petició de Concòrdia --principal partit de l'oposició-- de frenar les negociacions per a l'acord amb la UE.

Demòcrates va recordar que les negociacions entre Andorra i la UE van concloure el 7 de desembre del 2023, per la qual cosa consideren que no té "cap sentit" la petició de Concòrdia de suspendre-les.

Des del punt de vista de Demòcrates, la petició del grup de l'oposició només genera "desinformació i confusió" a la ciutadania d'Andorra.