Espot lamenta "profundament" en nom del poble andorrà la mort de Jesús de Miguel

GOBIERNO DE ANDORRA - Arxiu
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)
El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha lamentat "profundament" en nom de tot el poble andorrà la defunció de Jesús de Miguel, el futbolista madrileny de 30 anys del CD Tenerife que va perdre la vida dilluns després d'una entrada amb el genoll del porter del FC Andorra Jesús Owono.
"En nom de tot el Govern d'Andorra i del poble andorrà fem arribar el nostre condol a la seva família, els seus amics i a tot el club", ha expressat Espot en un apunt a X recollit per Europa Press aquest dimarts.
Aquest matí el FC Andorra també ha traslladat el seu condol als familiars i amics de Jesús de Miguel, a més del president de l'entitat, Gerard Piqué.