Espot i Illa es reuniran per reforçar la cooperació transfronterera entre Andorra i Catalunya

El cap de Govern també es reunirà amb Carlos Prieto per tractar qüestions de mobilitat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, es desplaçarà aquest divendres, 26 de juny, a Barcelona per reunir-se amb el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, pera reforçar la cooperació transfronterera.
Segons ha informat el Govern d'Andorra en un comunicat, els dos mandataris abordaran diverses qüestions d'interès compartit i faran balanç de l'activitat dels diferents grups de treball entre l'Executiu andorrà i la Generalitat.
La reunió se celebrarà al Palau de la Generalitat i s'inscriu en la voluntat compartida de consolidar la bona relació de cooperació entre Andorra i Catalunya, que s'ha intensificat al llarg dels últims anys amb trobades periòdiques tant a Barcelona com al Principat.
Espot i Illa es van reunir a Barcelona al desembre de 2024 i, posteriorment, el president català es va desplaçar a Andorra el 2025, en el marc de les trobades anuals entre ambdues institucions.
GOVERN D'ESPANYA
El divendres a la tarda, Espot també es reunirà amb el delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, per abordar diverses qüestions vinculades a la mobilitat i a la cooperació bilateral.
Entre els temes a tractar figuren les autoritzacions associades a l'heliport nacional --inaugurat aquesta setmana, però que encara no pot oferir vols regulars fora del país perquè no hi ha solució per al control de passatgers--, la gestió fronterera o l'aplicació del conveni trilateral per als estudiants andorrans a Espanya.
El desplaçament s'emmarca en l'estratègia del Govern d'Andorra per consolidar les relacions institucionals amb els territoris veïns i avançar en projectes compartits que facilitin la mobilitat, la cooperació econòmica i el desenvolupament del conjunt de l'espai pirinenc.