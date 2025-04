Espot destaca el potencial d'Andorra per atreure inversió en el Forbes Economic Summit

La primera edició del fòrum ha reunit més de 350 empresaris i polítics

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha destacat aquest dijous --durant la seva intervenció en la primera edició del Forbes Andorra Economic Summit-- el potencial del Principat i els seus avantatges competitius per atreure talent i inversió.

Espot ha explicat que la qualitat de vida al país no és fruit de la casualitat, després d'afegir que el Principat combina "estabilitat i dinamisme" en un entorn privilegiat que el posiciona com un dels més segurs al món, informen els organitzadors del fòrum en un comunicat.

Des del seu punt de vista, aquest equilibri és clau per atreure talent i inversió i, a més, ha afegit que Andorra destaca en sectors com la tecnologia, la salut, el turisme i les finances, no només atraient talent internacional, sinó també generant "talent propi".

Igualment, el cap de govern ha posat èmfasi en la solidesa institucional del Principat quan ha remarcat que s'ha aconseguit reduir "significativament" el nivell de deute públic, fins al 31,8% del PIB.

La primera edició del Forbes Andorra Economic Summit, que té Andbank com a 'partner' principal, ha reunit més de 350 líders empresarials, polítics, inversors i experts nacionals i internacionals.

Segons l'organització, la cita ha consolidat el Principat com un "referent global" en innovació, emprenedoria i sostenibilitat econòmica.

TAULES RODONES I DEBATS

Al llarg de la jornada, els assistents han participat en taules rodones i debats sobre afers estratègics com la transformació digital, el desenvolupament sostenible basat en els recursos naturals, l'emprenedoria i els reptes macroeconòmics a llarg termini.

La clausura ha anat a càrrec de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge del Govern d'Andorra, Conxita Marsol, que ha destacat la importància d'iniciatives com aquesta per projectar Andorra com un "hub internacional de negocis".

Per la seva banda, el director i editor de 'Forbes España', Andrés Rodríguez, ha valorat el paper històric de la capçalera com a impulsora de bones pràctiques empresarials i ha indicat que la seva independència política els permet centrar-se en la gestió democràtica sense alinear-se en cap espectre ideològic.