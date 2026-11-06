Espot destaca la plena participació d'Andorra en el mercat comú gràcies a l'acord amb la UE

El cap de govern ha participat en una trobada empresarial del CEAPI celebrada a Madrid
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS)
El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha destacat davant membres del Consell Empresarial Aliança per Iberoamèrica (CEAPI) que l'acord d'associació d'Andorra i la UE no és un "simple tractat de lliure comerç", sinó que suposa la plena participació en el mercat europeu.
Espot ha participat aquest divendres, en el marc de la 30a Cimera Iberoamericana, en una trobada empresarial que forma part del cicle 'Diàlegs Presidencials Iberoamericans', impulsat pel CEAPI, segons ha informat aquesta organització en un comunicat.
El cap de govern també ha assenyalat que l'acord, que s'ha signat recentment i ara està pendent de ratificació, suposa el marc de relació "més ampli i transversal" que existeix amb la UE.
El mandatari ha defensat les forteses de l'economia andorrana: la seva seguretat, una fiscalitat competitiva, un sistema educatiu gratuït amb tres models d'ensenyament i la diversificació cap a activitats de més valor afegit.
PAÍS "PRÒSPER, QUE CREIX ECONÒMICAMENT"
En la seva intervenció ha descrit Andorra com un país "pròsper, que creix econòmicament" i que reparteix la seva riquesa entre els ciutadans, fent-ho proporcionalment entre els diferents sectors.
Per la seva banda, la presidenta del CEAPI, Núria Vilanova, ha posat en valor el lideratge de Xavier Espot i la capacitat d'Andorra per afrontar els desafiaments de la seva transformació econòmica.
Finalment, la secretària del CEAPI, Ana Pastor, ha destacat la vocació iberoamericana d'Andorra i la seva doble vinculació amb Europa i l'Amèrica Llatina, alhora que ha subratllat l'oportunitat que representa l'associació amb la UE per ampliar les relacions econòmiques.