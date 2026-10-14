Publicat 14/10/2026 21:52

Espot es desplaça el dilluns a Brussel·les per signar l'acord d'associació entre Andorra i la UE

El Ministre Portaveu D'Andorra, Guillem Casal
GOVERN DE ANDORRA

Una petició ciutadana convoca una concentració per demanar el referèndum

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)

El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, es desplaçarà el dilluns a Brussel·les per signar l'acord d'associació entre la Unió Europea i el Principat d'Andorra i San Marino.

El viatge arriba després que el consell de ministres hagi donat llum verda aquest dimecres a la signatura del text, completant així el tràmit intern necessari per a la seva formalització, ha informat l'executiu en un comunicat.

La signatura de l'acord representa el tancament formal de la negociació i obre la fase de ratificació del text, però tal com ha remarcat el Govern, la signatura "no implica" l'aprovació de l'acord ni comporta la seva entrada en vigor o aplicació al Principat.

La seqüència prevista a Andorra per a la ratificació del text preveu que, una vegada signat l'acord, el text serà sotmès al consentiment del Parlamento Europeu i posteriorment es convocarà el referèndum consultiu.

RATIFICACIÓ PEL CONSELL GENERAL

Només en cas que el resultat del referèndum sigui favorable, l'acord serà sotmès posteriorment al Consell General (Parlament andorrà) per a la seva ratificació, que requerirà una majoria qualificada de dos terços dels consellers generals.

Precisament aquest dimecres s'ha fet pública una petició anònima a través de la web change.org que proposa la convocatòria d'una concentració dilluns que ve per demanar una data per al referèndum.

Els partits de l'oposició crítics o contraris a l'acord, com Concórdia o Andorra Endavant, ja han mostrat el seu suport a la concentració, així com la Unió Sindical d'Andorra.

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