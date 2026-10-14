Espot es desplaça el dilluns a Brussel·les per signar l'acord d'associació entre Andorra i la UE

Una petició ciutadana convoca una concentració per demanar el referèndum
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, es desplaçarà el dilluns a Brussel·les per signar l'acord d'associació entre la Unió Europea i el Principat d'Andorra i San Marino.
El viatge arriba després que el consell de ministres hagi donat llum verda aquest dimecres a la signatura del text, completant així el tràmit intern necessari per a la seva formalització, ha informat l'executiu en un comunicat.
La signatura de l'acord representa el tancament formal de la negociació i obre la fase de ratificació del text, però tal com ha remarcat el Govern, la signatura "no implica" l'aprovació de l'acord ni comporta la seva entrada en vigor o aplicació al Principat.
La seqüència prevista a Andorra per a la ratificació del text preveu que, una vegada signat l'acord, el text serà sotmès al consentiment del Parlamento Europeu i posteriorment es convocarà el referèndum consultiu.
RATIFICACIÓ PEL CONSELL GENERAL
Només en cas que el resultat del referèndum sigui favorable, l'acord serà sotmès posteriorment al Consell General (Parlament andorrà) per a la seva ratificació, que requerirà una majoria qualificada de dos terços dels consellers generals.
Precisament aquest dimecres s'ha fet pública una petició anònima a través de la web change.org que proposa la convocatòria d'una concentració dilluns que ve per demanar una data per al referèndum.
Els partits de l'oposició crítics o contraris a l'acord, com Concórdia o Andorra Endavant, ja han mostrat el seu suport a la concentració, així com la Unió Sindical d'Andorra.