Espot: Desintervenir els lloguers a Andorra no suposarà pujades "desproporcionades"

El cap de Govern centra el discurs de Cap d'Any en l'habitatge
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 31 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha garantit aquest dimecres que la desintervenció dels lloguers a partir de 2027 tindrà salvaguardes i mecanismes de seguiment per evitar increments "desproporcionats" dels preus.
Espot ho ha dit durant el seu discurs de Cap d'Any, centrat sobretot en l'habitatge, a més d'altres temes d'actualitat al Principat, com la regulació dels fluxos migratoris i l'acord d'associació amb la UE.
Assegura que la desintervenció gradual i progressiva de la pròrroga forçosa dels contractes es farà amb la "màxima seguretat jurídica i social" per a totes les parts, i fent el possible perquè el màxim d'arrendataris puguin quedar-se en el mateix pis.
A més, ha recordat que els últims sis anys l'executiu ha desplegat una política d'habitatge que ha requerit una inversió pública "sense precedents", amb l'adopció de mesures que considera valentes.
En paral·lel, ha dit que continuarà l'increment del parc públic d'habitatges, que el 2027 ja arribarà gairebé als 500 pisos, i ha recordat l'activació de nous programes, com el d'adquisició del primer habitatge amb l'aval del préstec i el pagament per part del Govern de la totalitat dels interessos durant els primers set anys.
Segons Espot, són mesures que es prenen per estar al costat de les famílies, dels joves i de les persones grans, perquè, per a ell, l'habitatge no és només un bé material, sinó el lloc on es construeix el projecte vital, on s'eduquen els fills i on cal sentir-se "segurs".
El cap de Govern també ha citat l'augment demogràfic i l'obertura econòmica, dos elements que han afegit pressió al mercat de l'habitatge, per la qual cosa s'ha presentat el projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible que ha de permetre regular "més i millor" els fluxos migratoris.
ACORD D'ASSOCIACIÓ
En el seu discurs, també ha dit que el país viu un "moment clau" per a l'acord d'associació amb la UE, ja que al gener de 2026 està previst que el Consell de la Unió determini la naturalesa jurídica del mateix i aprovi el seu contingut.
Ho veu com una decisió "fonamental" per obrir la porta a la signatura del text definitiu, que posteriorment passarà al Parlament Europeu per ser ratificat, i "només llavors tal com sempre ens hem compromès" es podrà convocar el referèndum previst.
Espot ha afegit que és un procés "complex i llarg" en què s'ha de garantir la transparència i la participació directa de la ciutadania i on ha de prevaler la responsabilitat i el sentit comú --ha dit-- perquè Andorra necessita construir un futur compartit amb els països veïns i amb la UE.
Finalment, ha recordat que durant 2025 s'ha iniciat un procés de reflexió col·lectiva anomenat 'Tracem el futur d'Andorra en un món que canvia', que culminarà al gener amb la celebració de l'assemblea ciutadana.
De fet, durant març està previst disposar dels resultats que es compartiran amb la ciutadania i amb totes les forces polítiques per "millorar la decisions públiques" i preparar el país per als reptes dels propers decennis.