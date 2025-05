Espot demana col·laboració econòmica i social per reforçar la resiliència i sobirania europea

El cap de Govern participa en la 6a cimera de la Comunitat Política Europea de Tirana (Albània)

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 16 (EUROPA PRESS)

El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha demanat col·laboració econòmica i social per reforçar la resiliència democràtica i la sobirania europea en la seva intervenció en la 6a cimera de la Comunitat Política Europea que s'ha celebrat aquest divendres a Tirana (Albània).

Segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat, Espot ha participat en la taula de debat sobre la dimensió de la defensa i la seguretat, presidida pel president francès, Emmanuel Macron, i pel primer ministre noruec, Jonas Gahr Store, entre altres líders polítics.

La discussió ha girat entorn de la protecció dels processos democràtics de les ingerències i manipulacions de la informació a través de les xarxes socials.

El polític andorrà ha centrat la seva intervenció en el compromís del Principat amb la pau i la democràcia, destacant els reptes actuals com la guerra d'Ucraïna, les amenaces digitals, les ingerències en els processos electorals i el canvi climàtic.

SEGURETAT DIGITAL

Espot ha subratllat la necessitat d'intensificar la cooperació europea en matèria de seguretat digital per combatre la desinformació i protegir el debat públic, a més de reiterar el suport a qualsevol iniciativa diplomàtica centrada a aconseguir "una pau duradora".

El cap de l'executiu andorrà també ha fet una crida a ampliar la cooperació en els àmbits de la seguretat digital, econòmica i social per construir una Europa resilient i sobirana, on la pau i la democràcia siguin valors protegits i compartits per totes les nacions que la formen.

La 6a cimera de la Comunitat Política Europea (CPE) ha reunit a 47 caps d'Estat o de Govern i els màxims responsables de les principals institucions europees i internacionals per abordar la seguretat regional, la resiliència energètica i el futur de l'ampliació de la UE, sota el lema 'Nova Europa en un nou món: unitat, cooperació i acció conjunta'.