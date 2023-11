Espot demana als sindicats i a la patronal andorrana un "esforç" per a un acord salarial

Ha demanat "més implicació" del sector privat per a l'habitatge



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 nov. (EUROPA PRESS) -

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha demanat aquest divendres un "esforç" als sindicats i a la patronal per arribar a un acord sobre l'increment dels salaris.

Espot ho ha manifestat durant el discurs de clausura del 21è Fòrum de l'Empresa Familiar Andorrana que s'ha celebrat a Soldeu (Canillo).

En unes declaracions posteriors als mitjans de comunicació, el cap de govern ha destacat que la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha evolucionat respecte a l'any passat, ja que aleshores només acceptava un increment del salari mínim i en canvi, ara, proposa augmentar els sous entre el mínim i el mitjà.

En canvi, ha assenyalat que els sindicats continuen demanant la tretzena paga i considera que tocaria "fer una contraproposta" per arribar a un acord.

Si finalment no hi ha acord, Espot ha reiterat que serà el Govern andorrà qui prengui una decisió, tot i que ha assegurat que no tenen "ganes d'intervenir en l'economia".

D'altra banda, durant el seu discurs, el cap de govern també ha demanat "més implicació" al sector privat per impulsar projectes conjuntament amb el sector públic en l'àmbit de l'habitatge.

Espot ha destacat que cada vegada "sectors més importants" per a l'economia tenen dificultats per aconseguir personal perquè no troben un lloc on viure, fet que ha assegurat que hipoteca el creixement del país.

Durant la seva intervenció en el Fòrum, el cap de govern també ha defensat l'acord d'associació amb la UE, en argumentar que no serà "un obstacle" per a la competitivitat dels empresaris locals.

Espot ha repassat el punt en què es troben les negociacions i ha defensat que "gairebé" s'ha aconseguit que es respecti al 100% les línies vermelles fixades en matèria de circulació de mercaderies, immigració i monopolis d'estat.

Finalment, ha assegurat que falta "poc" per trobar un acord en referència als serveis financers.