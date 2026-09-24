Espot defensa a l'ONU el multilateralisme com a garantia d'expressió dels petits estats

Andorra condemna "sense ambigüitats" agressions a la sobirania i integritat territorial dels països
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha defensat que el multilateralisme "no és una opció estratègica" per als petits estats, sinó una garantia que tots els països facin sentir la seva veu en condicions d'igualtat jurídica, independentment de la seva dimensió.
Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat aquest dimecres a la 81 Assemblea General de les Nacions Unides que se celebra a Nova York i que, com ha destacat, és la seva última intervenció com a cap de Govern.
Espot ha afirmat que la crisi que s'afronta no és només geopolítica, econòmica, climàtica o tecnològica, sinó sobretot "una crisi de confiança" entre els estats, les institucions i els ciutadans.
RESPECTAR LA CARTA DE NACIONS UNIDES
Ha considerat que, quan la Carta de les Nacions Unides deixa de ser el marc compartit que orienta l'acció dels estats o es vulnera el dret humanitari, el que s'afebleix no és només la pau, sinó també "la confiança en l'ordre internacional".
Per això ha defensat "amb fermesa" la necessitat de respectar la Carta de les Nacions Unides, el dret internacional i el dret internacional humanitari.
Espot també ha mostrat el seu suport als esforços de la Cort Penal Internacional per identificar responsables de crims de màxima gravetat i ha condemnat una altra vegada "sense ambigüitats" qualsevol agressió que vulneri la sobirania i la integritat territorial d'un Estat.
UCRAÏNA I PALESTINA
Així, ha expressat la solidaritat d'Andorra amb el poble d'Ucraïna i ha mostrat el seu suport als esforços centrats a aconseguir "una pau justa, global i duradora", per al poble ucraïnès i per a tots els territoris amb conflictes latents.
De la mateixa manera ha reiterat que cal una solució negociada basada en "la convivència dels dos estats" per a Israel i Palestina, i ha desitjat que pugui trobar-se una solució pacífica en el Líban.
A més ha constatat "preocupació" per l'increment d'atacs contra la població civil, el personal humanitari i contra els treballadors de les Nacions Unides.
PROGRÉS TECNOLÒGIC I HUMÀ
Espot també ha fet referència a la lluita contra el canvi climàtic i a la intel·ligència artificial (IA), preguntant-se com es pot garantir que el progrés tecnològic continuï sent progrés humà.
Ha demanat esforços per garantir que la IA ampliï les oportunitats de les persones i no les seves desigualtats, que reforci les democràcies en comptes d'afeblir-les i que preservi la diversitat cultural i lingüística.