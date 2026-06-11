Espot confia en la unanimitat dels 27 sobre l'acord d'associació Andorra-UE en "les pròximes setmanes"

Defensa un "creixement moderat" de la població i abordar els mals del creixement econòmic
LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 11 (EUROPA PRESS)
El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha confiat que s'aconseguirà la unanimitat dels 27 països de la Unió Europea per a l'acord d'associació entre Andorra i la UE "en les pròximes setmanes", i que la signatura per part del Govern andorrà i de la Comissió Europea i l'inici del procés de ratificació al Parlament Europeu es durà a terme abans que acabi l'actual legislatura andorrana, d'aquí a uns 10 mesos.
Ho ha dit aquest dijous durant l'obertura de la 37a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra al Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell (Lleida) fins divendres, en la qual també hi han estat presents l'ex-alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior i president del Cidob, Josep Borrell, i la presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, Montse Pujol.
"Hem d'entendre que les prioritats de la Unió Europea no són Andorra i San Marino perquè recaptar la unanimitat dels 27 estats membres no és tan fàcil, però nosaltres confiem en les pròximes setmanes en aquesta unanimitat", ha expressat.
Després d'aconseguir aquesta unanimitat, se signarà l'acord i es portarà a ratificació del Parlament Europeu i dels parlaments dels 27 i Andorra també el ratificarà després del referèndum vinculant que es convocarà, tot i que ja serà sense ell com a cap de l'executiu andorrà, perquè no es pot presentar a la reelecció després de dos mandats: "Andorra no s'acaba amb aquest govern ni amb mi".
Aquesta unanimitat dels 27 està sent bloqueda per Bulgària per un conflicte diplomàtic amb San Marino (amb qui s'ha negociat de manera conjunta l'acord), un retard que, en una atenció als mitjans prèvia a la seva intervenció, ha considerat "aliè" al Govern d'Andorra.
"Treballem des de la discreció i sabem que no només les institucions europees, sinó molts estats membres de la Unió Europea, estan treballant dur per desbloquejar aquesta situació i esperem que en les pròximes setmanes això pugui passar", ha sostingut.
OBERTURA ECONÒMICA
Ha vinculat l'acord d'associació al procés d'obertura econòmica d'Andorra dels últims 15 anys en considerar que la decisió que es va prendre aleshores va ser positiva i ha implicat creixement econòmic, però que ha redundat en els sectors que ja eren "madurs" al Principat.
"Ha creat nou sectors d'activitat, molts més del que la gent pensa. Però també és veritat que potser no acaba de culminar aquest procés de diversificació econòmica que tots anhelàvem i esperàvem", ha expressat.
CREIXEMENT "MODERAT"
Espot ha defensat que és millor gestionar aquest creixement econòmic que una recessió, però que el creixement s'ha de fer compatible amb la preservació dels recursos naturals mitjançant un "creixement moderat" de la població, tot i que ha descartat fer-ho amb el model que planteja Suïssa.
"A mi no m'agrada, perquè és simplista el que vol fer Suïssa. Preguntar en un referèndum si podem superar els 10 milions d'habitants. Doncs depèn del context. I per què 9.999.999 habitants sí, i 10 milions i 1 habitant més no? El que hem de fer és atacar els mals del creixement".
Per tot això, ha defensat posar límits davant les conseqüències de, per exemple, l'accés a l'habitatge, i ha defensat les polítiques del Govern andorrà en aquest àmbit, després d'exposar que en l'últim pressupost, de 700 milions d'euros, 140 són per a habitatge.
CAPITALITAT ECONÒMICA DELS PIRINEUS
Sobre el paper d'Andorra en l'economia dels Pirineus, ha dit que el país se sent un pol econòmic imprescindible: "El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra i Andorra també es beneficia enormement dels recursos que té el Pirineu".
En aquest sentit, ha apostat per reforçar el "diàleg transfronterer" amb Catalunya en els àmbits que siguin d'interès mutu, i també amb la regió francesa d'Occitània.