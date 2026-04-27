Espot comparteix amb Macron que cal avançar en la despenalització de l'avortament "des de la prudència"

ANDORRA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Andorra, Xavier Espot, ha assegurat que ha compartit amb el president de França i copríncipe d'Andorra, Emmanuel Macron, la necessitat d'avançar en la despenalització de l'avortament "des del realisme, des de la prudència i des de l'ambició".
En declaracions després de reunir-se a Andorra amb Macron, Espot ha assegurat que aquests conceptes "no són incompatibles", i ha afegit que no han tancat un calendari concret per implementar-ho.
"En el punt mitjà està la virtut i crec que el copríncipe francès és perfectament coneixedor i perfectament sensible a la nostra realitat institucional, però també és sensible evidentment a la necessitat d'avançar en el reconeixement dels drets de les dones", ha afirmat.
El president andorrà ha assegurat que també han abordat la situació de l'acord UE-Andorra, i ha assenyalat que "en principi, tot fa pensar que aquesta primavera segurament hi haurà una decisió definitiva del Consell de la UE", tant en la naturalesa jurídica com del moment en què s'iniciarà el procés de signatura.
Ha sostingut que, en el cas que sigui un acord mixt, "és molt probable que al mes de juliol o, com a molt tard, al mes de setembre, es pugui signar definitivament", després del que s'haurà de ratificar pel Parlament Europeu i per referèndum vinculant.
COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA
Espot ha detallat que també han parlat de cooperació transfronterera, arran de l'esfondrament que es va produir a l'hivern, i la necessitat de "seguir invertint esforços i recursos en la millora dels accessos".
El president andorrà ha defensat treballar "des del realisme" en la connexió de tots dos territoris, a causa de la complexa orografia que separa tots dos països.
A més, han abordat reptes comuns com els joves, l'educació, la "necessitat de continuar fomentant la presència de l'ensenyament en francès" a Andorra, i la situació geopolítica internacional actual.