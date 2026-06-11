Espot celebra haver estat convidat a la Sagrada Família: "Va ser un dia per recordar"

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 11 (EUROPA PRESS)
El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha afirmat aquest dijous que es va sentir molt afortunat d'haver pogut assistir a la missa que va oficiar el papa Lleó XIV a la Sagrada Família de Barcelona i a la benedicció de la torre de Jesús del temple: "Va ser un dia per recordar".
Durant la 37a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu a la Seu d'Urgell (Lleida), ha destacat que hi va poder tenir una breu i cordial salutació en què li va recordar la "particular estructura institucional" d'Andorra, en la qual el bisbe de la Seu, Josep-Lluís Serrano, és copríncep del país pirinenc.
Ha dit que seria un honor que pogués visitar Andorra, que sempre que té l'ocasió se li trasllada la invitació, però que té una agenda complicada, i ha destacat el simbolisme del seu viatge apostòlic a Espanya, en què es posarà el focus, a les Illes Canàries, en la immigració, àmbit en què ha assenyalat la necessitat de tenir "solidaritat".