Espot afirma que reconèixer Palestina sense condicions seria "contraproduent i irresponsable"

El cap de Govern d'Andorra descarta trencar relacions diplomàtiques amb Israel
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 25 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha afirmat aquest dijous que un reconeixement de l'Estat de Palestina sense condicions seria "contraproduent i irresponsable".
Espot ho ha dit des de Nova York, on assisteix a l'Assemblea General de les Nacions Unides, i responent les preguntes dels periodistes andorrans que han participat en una trobada telemàtica amb el mandatari.
Espot ha reconegut que Gaza viu una "terrible situació humanitària", però alhora ha insistit que no es pot donar un ple reconeixement de Palestina quan el territori està governat per una organització terrorista que reté ostatges innocents.
De la mateixa forma, ha descartat trencar relacions diplomàtiques amb Israel perquè, des del seu punt de vista, no s'han de recórrer a "solucions extremes", apostant per mantenir sempre --literalment-- els ponts de diàleg.
Després que alguns partits de l'oposició qualifiquessin el reconeixement de "tebi", el cap de Govern ha assenyalat que van optar per uns condicionants que també van posar França, Bèlgica, Luxemburg, San Marino, Austràlia, Mònaco o el Regne Unit.
Espot també ha negat que el govern hagi rebut "pressions o amenaces" per part de França perquè reconeguessin Palestina i ha explicat que es van mantenir converses, però que la decisió final va ser d'Andorra perquè coincidia amb la seva visió de la situació.
Sobre la possibilitat d'acollir refugiats palestins, ha indicat que ara com ara no ha rebut cap petició concreta, però que si es donés s'analitzaria amb "bona voluntat i sense ingenuïtat", de manera equilibrada i a través de corredors humanitaris.
ACORD D'ASSOCIACIÓ
Espot també s'ha referit a l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE), indicant que l'única cosa que queda pendent és conèixer la seva naturalesa jurídica, una qüestió que confia que es resolgui les properes setmanes.
Serà quan conegui la naturalesa jurídica del text que el Govern també decidirà si modifica la llei de tractats internacionals per possibilitar una aplicació provisional del text, cosa que només es preveu si l'acord supera el referèndum previst.