Espot acusa Concòrdia d'"enganyar la gent" per demanar renegociar l'acord amb la UE

El cap de govern d'Andorra afirma que "no és possible" replantejar el pacte

ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA) 8 (EUROPA PRESS)

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha acusat el principal partit de l'oposició, Concòrdia, d'"enganyar la gent" quan demanen que es renegociï l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE).

Així ho ha dit davant la premsa durant la celebració de Sant Miquel d'Engolasters, després que aquest dimecres Concòrdia celebrés un acte per exposar a la ciutadania la seva posició sobre l'acord.

El líder del principal partit de l'oposició, Cerni Escalé, va insistir que des del seu punt de vista s'hauria d'aprofitar la situació --Andorra està pendent que el Consell de la Unió decideixi si l'acord té caràcter mixt o no-- per frenar el procés i renegociar alguns aspectes.

Escalé va demanar, per exemple, introduir canvis en l'acord per garantir que es pugui limitar la compra d'immobles per part de persones estrangeres, especialment ciutadans comunitaris, en la línia de les salvaguardes que ja existeixen a Malta o Liechtenstein.

Espot ha afirmat que Escalé sap "perfectament" que això no és possible i en cas contrari, des del seu punt de vista, demostra tenir molt poc coneixement de les relacions internacionals i de la geopolítica.

SENSE VOLUNTAT POLÍTICA

El cap de govern ha recordat que la prioritat de la Unió Europea "no és reiniciar una negociació de deu anys" per fer un nou acord d'associació amb Andorra i San Marino.

De fet, ha insistit que voler fer creure a la ciutadania que les coses són així demostra un gran desconeixement de la realitat i per tant "poca capacitat per governar el país" o simplement voler enganyar la gent.

El mandatari andorrà ha deixat clar que renegociar l'acord "no és possible" i que tampoc no existeix voluntat política, ni per part de la UE ni per part dels estats membres, per la qual cosa ha demanat treballar braç a braç --paraules literals-- perquè aquest projecte prosperi de manera beneficiosa per a Andorra.