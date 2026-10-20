Espanya qualifica de "fita històrica" l'acord d'associació entre Andorra i la UE

L'ambaixador espanyol celebra la signatura del conveni durant la celebració de la festa nacional
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)
L'ambaixador d'Espanya a Andorra, Carles Pérez-Desoy, ha qualificat de "fita històrica" la signatura de l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea.
Així ho ha manifestat aquest dimarts durant el discurs que ha pronunciat amb motiu de la celebració de la festa nacional d'Espanya al Principat i en la qual ha aprofitat per felicitar a l'actual cap de Govern, Xavier Espot, i els seus predecessors per "l'èxit" aconseguit.
L'ambaixador ha recordat que Espanya "ha donat suport i ha acompanyat" el Principat en el procés recorregut durant 11 anys i ha assegurat que continuarà fent-ho perquè Andorra reforci el seu encaix amb el projecte europeu, si bé ha admès que l'última paraula la tindran els andorrans, que hauran de votar l'acord en referèndum.
Des del seu punt de vista, és un "moment històric" que ha de consolidar la integració d'Andorra amb la Unió Europea, per ampliar els avantatges del mercat interior i contribuir al benestar dels ciutadans.
Pérez-Desoy, que en més d'una ocasió ha citat les paraules pronunciades pel ministre José Manuel Albares en la seva recent visita al Principat, ha destacat els valors de democràcia i dignitat que proclama Europa en un món en què la confrontació i la intolerància són més presents.
Segons l'ambaixador, Europa representa la pau, la cooperació i el progrés compartit, valors que també promou i representa Andorra, i ha fet una crida a reforçar la unió en un moment en què es volen trencar ponts i imposar la llei del més fort: "Europa ens protegeix perquè junts som més forts".
Finalment, ha assegurat que Andorra és una part inseparable d'Europa per la seva història, la seva societat i la seva economia, per la qual cosa considera que la integració progressiva d'Andorra a la UE és "l'evolució natural del que ja és una realitat".
COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA
D'altra banda, també ha destacat el compromís d'Andorra amb la Comunitat Iberoamericana i s'ha mostrat d'acord amb Albares a considerar que és necessari continuar enfortint els vincles tradicionals caracteritzats per la "proximitat, la col·laboració i l'entesa mútua".
Pérez-Desoy ha afirmat que es vol una frontera que sigui "un espai d'integració més avançat", per afavorir una cooperació més estreta en àmbits com l'economia, les infraestructures de mobilitat, l'educació, la sanitat, la protecció civil i el medi ambient.
També ha recordat la creació d'un grup de treball conjunt per avançar cap a una política migratòria "sostenible" i ha posat en relleu la celebració de les segones Jornades de Cooperació Transfronterera que comencen aquest dimecres i la creació de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial.