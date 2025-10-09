Espanya manté que l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea és "no-mixt"

L'ambaixador espanyol al Principat ho afirma durant la celebració de la festa nacional
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)
L'ambaixador d'Espanya a Andorra, Carles Pérez-Desoy, ha reiterat aquest dijous que la naturalesa jurídica de l'acord d'associació del Principat amb la Unió Europea (UE) és "no-mixt".
Pérez-Desoy ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat amb motiu de la celebració de la festa nacional d'Espanya al Principat, deixant clar que aquesta consideració hauria de "simplificar i facilitar" la tramitació de l'acord.
L'ambaixador ha pronunciat un discurs escarit en el qual ha repassat alguns dels temes d'actualitat que vinculen Espanya amb el Principat, així com qüestions relatives al context internacional.
En relació amb Europa, ha recordat que tots els governs espanyols han recolzat, des de l'inici de les negociacions per a l'acord d'associació fa gairebé 14 anys, als diferents executius andorrans en la qual sovint és "una complicada gestió".
Segons Pérez-Desoy l'acord és un episodi de tanta transcendència per al Principat com el va ser el referèndum de la Constitució i s'ha mostrat convençut que el poble andorrà tornarà a demostrar "el seu seny", com en altres moments importants, i sabrà escollir el millor per al seu futur.
Alhora, ha assenyalat que un tema "essencial" per a la UE és la cooperació transfronterera i mentre que en altres territoris considera que és gairebé una quimera, ha destacat que en el cas d'Espanya i Andorra hi ha moltes propostes tangibles per millorar la vida dels ciutadans.
Així, ha citat el projecte del Tramvalira, per unir amb un tramvia la Seu d'Urgell i Andorra, i ha reiterat el suport per reforçar la institucionalitat de l'espai de cooperació al Pirineu oriental per aconseguir "una major visibilitat" davant del món i especialment, davant de les institucions europees.
PALESTINA I MIGRACIÓ
A l'inici del seu discurs l'ambaixador també s'ha referit als conflictes de Gaza i Ucraïna i ha celebrat "la posició compartida" d'Andorra en referència al reconeixement de l'estat de Palestina i la solució dels dos estats.
També ha fet referència als assumptes migratoris i ha celebrat la creació del grup de treball hispanoandorrano d'assumptes fronterers i migratoris que ha de permetre, "lluny de la demagògia i sobre la base del diàleg", analitzar els problemes i trobar solucions.
Pérez-Desoy ha assenyalat que se segueix treballant en el conveni entre l'ONCE i el Principat, en el reforç de la cooperació policial i també ha destacat la col·laboració en matèria educativa.
Alhora, ha recordat el pes de la comunitat espanyola resident a Andorra, "la més important" del Principat però que segons l'ambaixador està magníficament integrada, que li ha servit per donar la benvinguda al nou cònsol general d'Espanya al país.
Finalment, ha conclòs fent una crida a combatre el pessimisme institucional des de la responsabilitat i la confiança en què tots junts "sabrem estar a l'altura d'una hora greu" per a Europa i el món.