Espanya garanteix a Andorra que no aplicarà el sistema 'entry/exit' fins a l'abril

Molné assenyala que la decisió és resultat de la bona relació amb el país veí
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)
Espanya ha comunicat a Andorra que finalment no aplicarà el nou sistema de control fronterer 'entry/exit' fins a l'abril, segons ha informat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, durant l'esmorzar de Nadal del Govern andorrà amb els mitjans de comunicació, recull l'executiu en un comunicat.
D'aquesta manera, Espanya manté el calendari previst inicialment i deixa sense efecte la intenció anunciada fa uns mesos d'endurir els controls a partir del febrer i que ha suposat certes complicacions per a la contractació de temporers extracomunitaris si no es tenia la seva situació regularitzada dins l'espai Schengen.
Molné ha destacat que el canvi d'opinió d'Espanya és fruit de la bona relació entre els dos governs i dels contactes diplomàtics, alhora que ha destacat que permetrà "acabar amb tota normalitat" la temporada d'hivern.
La ministra també ha explicat que, de manera paral·lela, es continua negociant amb la Unió Europea per definir com s'implementarà el sistema a les fronteres amb Andorra, de la mateixa manera que es negocia amb Espanya i França per definir els acords bilaterals.
Molné ha detallat que els canvis en la normativa migratòria que es van aprovar per l'avançament del 'entry/exit' finalment no han tingut gaire impacte en les contractacions, ja que "només" un 10% de les autoritzacions d'immigració han estat rebutjades.
LLOGUER
D'altra banda, el cap de govern, Xavier Espot, i la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, han explicat que l'executiu andorrà treballa en la desintervenció progressiva a partir del 2027 dels contractes de lloguer, la majoria congelats des del 2019.
La voluntat de l'executiu és aplicar una política que garanteixi el dret a l'habitatge i una liberalització dels contractes "gradual i poc traumàtica" per a la ciutadania, aixecant de manera continguda la intervenció sobre els lloguers.